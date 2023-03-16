台股早盤跌140點　航運、IC設計中小型股活潑

矽谷銀行倒閉後，市場傳出瑞士信貸也有危機，使美股四大指數昨（15）日跌多漲少，台北股市今（16）日包括台積電、大立光等7檔除息，影響指數約27點，早盤台股開低走低，一度跌140點，來到15237點，跌幅0.8%。權值王台積電早盤小跌3元，來到505元。今日盤面焦點為航運股、IC設計，以及車用電子與電動車概念股，整體來說，中小型股表現較搶眼。
記者許家禎／台北報導
矽谷銀行倒閉後，瑞士信貸也傳有危機，所幸瑞士央行發布聲明支持瑞信，那指由黑翻紅。美股四大指數部份，道瓊指數15日下跌280.83點，或0.87%，收31874.57點；那斯達克指數上漲5.9點，或0.05%，收11434.05點；標普500指數下跌27.36點，或0.7%，收3891.93點；費城半導體指數下跌32.76點，或1.09%，收2977.39點。
台北股市今日早盤一度跌140點，來到15237點，跌幅0.8%。晶圓代工龍頭、權值股台積電今日除息，早盤小跌3元，來到505元。同樣為晶圓代工的聯電跌0.5%，世界先進小漲、力積電在平盤。其他電子股如聯發科跌逾1%，今日除息的大立光跌0.4%，鴻海、南亞科、華碩在平盤上下震盪，友達、群創相對強勢，股價漲1%，英業達強勢漲1%。
今日盤面焦點為航運股，其中中航、志信、龍德造船、台驊投控、四維航、新興、裕民、台航漲1到2%。IC設計有買盤點火，像是凱鈺漲近3%，創意、太欣、譜瑞、立積、矽創漲1%以上。而車用電子、電動車概念股表現不俗，中電漲7%，德微漲4%，公準、新埔、尚化、艾姆勒、元太、欣銓、新唐、廣達、千如漲1到2%。