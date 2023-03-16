羽球／白馭珀女單逆轉晉級16強 台灣混雙爆冷勝中國組合
超級1000系列的全英公開賽今(16)日繼續進行，台灣選手陸續傳來捷報，女單的白馭珀以L17:21、21:16、21:17逆轉戰勝丹麥女將ine Christophersen；而混雙的葉宏蔚/李佳馨則是意外斬斷中國大陸組合馮彥哲/黃東萍的15連勝，雙雙闖進16強。
記者黃建霖/綜合報導
世界排名第28的白馭珀過去對上Christophersen兩次，都順利取得勝利。首局戰況十分緊張，在17:17時她被連拿4分讓出；不過再次小小白很快振作，一波9:1的高潮拉開分叉，以21:16扳平戰局。
決勝局，白馭珀始終保有領先，不過Christophersen緊追不捨，一度在局末追到只差1分。好在前者及時穩住，連拿3分收下比賽，驚險的晉級16強。
白馭珀下一場比賽將會對受韓國好手安洗瑩，她在稍早已21:10、21:12強勢擊敗我國女將許玟琪。過去兩次交手，白馭珀最終都輸球。
而在混雙方面，台灣組合葉宏蔚/李佳馨爆出冷門，以21:15、21:16直落二戰勝了近況絕佳的中國大陸組合馮彥哲/黃東萍，闖進混雙16強。
黃東萍是東京奧運羽球混雙金牌得主，再和老搭檔王懿律拆夥後與22歲的馮彥哲合拍，兩人今年拿下印尼大師賽、泰國大師賽以及德國公開賽冠軍，在來全英前處於15連勝當中。