本土小牙醫聯盟：反對借偏鄉服務為波波牙醫解套

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豈料，最近又傳出有國外學歷家長正積極展開運作，企圖遊說綠營立委修法，讓附帶決議死灰復燃。本土小牙醫聯盟表示，國內牙醫系招生名額多年沒有增加，不能接受國外學歷名額以任何形式增加。且偏鄉民眾需要的是有品質的醫療，不該淪為剛畢業的「波波牙醫」練刀用的白老鼠。
何況，根據牙醫全聯會統計資料顯示，國外學歷牙醫執行「醫療資源不足地區改善方案」的比例，遠低於國內學歷牙醫，國外學歷牙醫更有將近半數都留在雙北市執業。本土小牙醫聯盟認為，由此可知引進國外學歷的牙醫，也只會往人口密集區集中，並不能改善偏鄉醫療問題。
再者，政府長年有「原住民族及離島地區醫事人員養成計劃」，培育「牙醫公費生」分發到偏鄉服務。目前受訓及在學的公費生已超過一百多人，為守護偏鄉醫療，從民國110年度開始，衛福部還將公費生服務年限由6年延長為10年 。聯盟質疑，衛福部如果把偏鄉都塞滿波波牙醫，屆時是要將本國公費生置之何處？
本土小牙醫聯盟表示，一位成熟牙醫師的養成，不僅僅實習那一年，還包括取得執照後的進階訓練，如ＰＧＹ、專科醫師訓練等。這些臨床的訓練資源，包含師資、設備、儀器以及病例數等等，十分珍貴有限，一旦大量引進未成熟的國外學歷畢業生，將形成與國內學生搶分資源問題，嚴重犧牲本土學生受教權益，造成全體訓練不足，進而影響醫療品質。基此，聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，更不能接受以少數弱勢民眾為犧牲品，為「波波牙醫」解套。