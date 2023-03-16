好市多開賣電動機車！價格便宜到傻眼：扣補助後半價入手
美式賣場好市多（Costco）的價格從不讓人失望！網友發現近來好市多出現機車特展，販售台灣品牌PGO三機車，「比外面便宜好多」。網友一查價格傻眼，發現售價8萬4800元的電動機車Ur1，好市多現場價只要6萬5999元，便宜1萬8801元，還有北市車迷分享實際入手價，「補助扣掉後只要4萬多」。
記者徐銘穗/綜合報導
好市多機車特展即起至3月26日，現場展出電動機車Ur1、Ur2 plus，以及燃油車J-bubu 115。根據原PO分享在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團資訊，Ur1好市多價為6萬5999元、Ur2 plus是5萬4599元，而J-bubu則是6萬8999元。
網友看完紛紛留言，不少人追問「這是哪個好市多？」、「要換車嗎？」、「好奇Ur1的標價，還會有其他補助嗎？」、「鋰礦降價，電動車跟著降價，我願意再等等」。還有已在好市多購入機車的台北人現身說法，「ur1我在台北真的是那個價，然後又補助扣掉後只要四萬多！」
據了解，PGO Ur1售價8萬4800元、Ur2 plus售價5萬8980元，而J-bubu 115則是7萬7000元。好市多機車特展賣場則有內湖店、汐止店、北投店、中和店、新莊店、中壢店、桃園店、新竹店、南台中店、北台中店、嘉義店、台南店、高雄店、大順店。展出時間為即起至3/26日。