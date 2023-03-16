高薪才能買房？數據公開 台北房貸族近半「年薪沒百萬」
台北居大不易，但仍有不少人努力在台北購屋揹房貸，據聯徵中心資料統計2022年台北不同收入者的購屋貸款狀況，其中年收100萬以下的房貸族竟佔了45.4%，年收100至200萬也高達32%，加總起來，去年200萬年收以下的購屋者佔了77.4%，將近八成，打破高收入才能在台北買房的迷思，推測是「雙薪家族」，或父母先幫買繳頭期款才導致這樣的數據呈現。
記者張志浩/綜合報導
若進一步觀察各收入區間的貸款狀況，其中100萬以下的購屋者鑑估值1947萬，貸款成數僅七成最低，平均利率則最高1.71 %，平均購買坪數為31.8坪。而400萬以上收入者，佔所有房貸族的7.5%，平均鑑估值4222萬，平均核貸成數71.4%，利率1.69%，平均坪數為58.4坪。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，若以百萬年收者的資料看來，七成貸款也至少要1360萬左右，以30年期來說，每個月付貸款也逼近5萬，就算月入8萬，房貸支出仍超過六成，因此理想狀況是「靠雙薪」，夫妻合力買房，降低財務壓力，不過也由於財力有限，多半只能買小的、老舊的或遠的屋行，因此貸款成數和利率略為遜色。
張旭嵐也提及，這類房貸族另一種情況就是「靠爸媽」，常見許多父母擔心子女薪資追不上房價，就先幫忙出頭款購屋，再由子女繳交貸款，或是直接藉由子女名義購屋置產的狀況，所以才會出現低薪資揹高房貸的情形。第一建經研究中心副理張菱育則補充，2012年起央行針對豪宅下達限貸令，目前台北市總價超過7000萬以上的豪宅僅能貸款四成，且無寬限期，因此近年常見高資產族乾脆以不貸款的方式買豪宅，且不乏以法人名義購買，這類無貸款的交易，都不在聯徵的統計對象中，所以估計北市高資產族的交易佔比，實際上應該還會更高。