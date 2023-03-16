前腺救援！攝護腺腫大非老人專利　營養師授四大類男士菜單

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營養師鄭秀卿說明，攝護腺腫大並非老人的專利！造成攝護腺腫大的原因很多，基因、年齡、雄性素、肥胖造成的腰圍過寬，再加上日常久坐、壓力、熬夜，攝取過多加工食品造成身體發炎，這些都導致攝護腺腫大有「年輕化」的趨勢。
▲規律運動維持理想體重之外，更可以維護男性健康
營養師叮嚀NG行為不要做、「男士菜單」攝取關鍵養分老化造成的攝護腺腫大的確無法避免，但是預防未老先衰，營養師提醒要好好保養攝護腺及膀胱，日常NG行為千萬不要以身試法，精準有效預防「男」言之隱。對於廣大男性來說，生活上也有很多可以加強的方法：
- 合宜的生活型態：改善生活作息，避免熬夜、久坐，當然也不要抽菸、飲酒過度，找到紓解壓力的方法，避免高壓生活如影隨形。每天喝足1,500~2,000c.c.的水，避免夜間頻尿在睡前3~4小時可減量攝取。
- 搭配規律的運動：規律運動可以維持理想體重之外，研究資料指出，中、老年人維持運動習慣可以降低攝護腺癌發生機會，這與男性睪固酮的濃度有關，睪固酮是成人男性體內含量最多與最重要的男性賀爾蒙，可以維持許多器官正常運作，濃度高時有活力、精力充沛。
- 健康男士菜單：想從日常飲食調整做起，鄭秀卿營養師傳授富含四大類食物的「男士菜單」，像是含鋅食物、紅色系蔬果、黑麥花及富含大豆異黃酮的食材，和含硒食物，有助於維護攝護腺的健康。忙碌上班族可以選擇含黑麥花及南瓜籽的保健食品補充。
(2) 紅色系蔬果：番茄、西瓜、紫高麗菜
(3) 含硒食物：如大蒜、青花菜
(4) 黑麥花及富含大豆異黃酮的山藥、豆腐，都有助維護攝護腺健康，也要避免重口味加工食品、刺激性飲品等。
▲營養師鄭秀卿
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57153
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