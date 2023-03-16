小S韓國吃太好「圓臉肥胖照」曝光！6萬人笑翻：太真實了
藝人小S（徐熙娣）近日飛往「國民姐夫」具俊曄的故鄉南韓，進行5天4夜的旅行，昨（15）日終於結束旅程回到台灣，她也在臉書分享一系列美照，其中一張「特效惡搞照」將她原本精緻小巧的臉蛋瞬間變得圓滾滾，似乎在訴說自己吃太多，讓網友全笑翻：「長胖的回家」、「很好笑」、「可愛極了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
小S此趟韓國行不僅大啖韓牛、醬蟹、雞湯、烤五花肉和部隊鍋等美食，還特地去品嚐演員孫錫久推薦的冷麵、買了3條超軟的睡褲，甚至穿著高中制服到樂天世界玩耍，被網友讚：「根本是18歲美少女！」不過似乎是吃太多，她還用特效將瓜子臉變成大圓臉，開玩笑直呼：「我回去工作可能會是這個狀態（圓臉）喔！但絕對還是可以主持的」。
照片曝光後，將近6萬人按讚，網友全笑翻：「這張好可怕喔」、「妳變了」、「長胖的回家」、「人家都是想辦法把臉修小修尖，只有妳這樣真實，超喜歡妳的實在，但妳依舊很美」、「特地拍的，很好笑」、「可愛極了」、「這樣回來主持也是很可愛的」、「這個臉感覺過敏加被打」、「好好笑，好可愛」、「真是夠了，大美女」、「這誰呀，笑了」、「真調皮！」就連「防疫女神」賈永婕也回覆：「我可以想像你穿睡褲來我家！」小S本人也親自回應：「一定要穿去的啊！你會很羨慕我有」。