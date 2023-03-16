邵雨薇認婚禮「的確要安排」 討拍代言鞋卻被吳慷仁碎念
排隊名店D+AF全台最大門市進駐台中LaLaport百貨，打造200坪峇里島渡假風裝潢，今（16）日邀來代言人邵雨薇首度亮相，進店就霸氣直說「這裡整個都是我的鞋櫃」；透露「老吳」吳慷仁最常碎念自己鞋子很愛亂丟，因為習慣把常穿的幾雙鞋款就放在玄關鞋櫃前，「他進出會不小心踢到，就會念」。被問到婚禮進度直說「還沒有仔細想好」，首度鬆口認「的確要安排，如果不安排的話，會一直工作一直接下去」，卻表示目前工作已接到年底。
記者蕭涵云/台中報導
喜歡逛街的邵雨薇，以D+AF代言人的身分首度公開亮相，一進全台最大台中LaLaport門市，霸氣直說「其實我進來也覺得這裡整個都是我的鞋櫃」，分享最欣賞店內梯田區，豐富鞋款擺設漂亮又清楚，逛起來很舒服。但坦言沒有很喜歡老吳陪逛街，「我是一個比較喜歡自己逛街的人，我逛街很快，不喜歡旁人給意見」，只要有一點聲音還會想叫他去旁邊，「不要管我要買什麼，我喜歡什麼就是什麼」；但會挑老吳不在時幫忙挑選東西，「他在場的話就會說不要啊什麼的」反而有點難買，但甜蜜洩漏吳慷仁收到是會開心的。
邵雨薇直言，很多人都會叫吳慷仁「老吳」，笑稱的確男方年紀稍長了一點，又開始出現一些碎念，透露老吳最常碎念的，應該就是自己鞋子很愛亂丟的事，因為習慣把常穿的幾雙鞋款就放在玄關鞋櫃前，「他進出會不小心踢到，就會念」。還表示當了代言人後，因為鞋款變多，「會忽然間出現了好幾雙」，找不到地方放只好找縫塞；或是要穿時，忍不住一字排開點名，「家裡又會更擠了一些」，被唸的頻率也相對變高了。
被問到白色情人節有沒有互給驚喜？透露自己忙著看《黑暗榮耀》邵雨薇心虛笑說「完全沒有」。直言工作排滿滿的她，都在忙下一部新戲的準備。邵雨薇日前在臉書發文「願望都實現」，被大家歪樓誤會，她特地澄清不是好事近了，「完全沒有這一塊」，而是許願成功「希望好朋友們都能夠住在我家附近」，所以開心祝福大家願望都實現。
現場媒體追問是否有婚禮時程表？邵雨薇首度鬆口認「沒有耶～還沒有仔細想好，其實說真的，對啦！的確要安排，如果不安排的話，會一直工作一直接下去」，但隨即誠懇表示，目前工作已接到年底。
坦承喜好分明的邵雨薇，直說自己很怕後悔而有包色習慣，還細數「沒買到的後悔」、跟「買了有點後悔」，兩種後悔等級的不同，形容離開卻沒買的後悔是「頭會很痛」。沒有清算過擁有的數量，但她表示每隔一段時間就要送鞋出去，以目前家中裝得下約40雙左右。
邵雨薇認為鞋子還是要穿得舒適、喜歡才會有自信，她自己則是比較常穿好搭配的樂福鞋或靴子，並透露之前去泰國時帶了涼鞋，到日本旅遊則換帶靴子，都很適合自己私下個性風格的穿搭；還笑稱，最常被老吳念的就是這兩種鞋款。不過她也忍不住自曝，曾因為某一天覺得「鞋櫃裡怎麼會一雙高跟鞋都沒有」，豪氣地一日爆買7雙高跟鞋！必買的顏色首選黑與白，其他色彩就看款式做選擇。
排隊名店D+AF打造全台最大門市進駐台中LaLaport百貨，200坪峇里島渡假風裝潢攻佔IG必拍打卡點，試營運1個月即銷售破萬雙鞋。邵雨薇穿上2023春夏最新設計鞋款「最佳女主角」9cm素面尖頭高跟鞋，搭配薰衣草紫泡泡袖兩段式氣質小洋裝，小露蠻腰性感揭曉台中門市熱銷排行榜前三名，分別為兩款樂福鞋及瑪莉珍鞋經典鞋履，顯見時下經典復古風趨勢。現場化身一日造型師，搭配「綁帶德比鞋」、「厚底瑪莉珍鞋」兩套春夏穿搭推薦消費者。