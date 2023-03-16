錢存銀行領不出？中國為防資金外移　無所不用其極

不只文武侵攻！學者揭中國奪台3路徑　籲美「全面封鎖」

▲美國前五角大廈官員卜大年和學者凱根指出，中國正透過3種路徑設法併吞台灣，美國與盟邦夥伴必須全都予以堵死。（圖／翻攝自nova.news）
▲美國前五角大廈官員卜大年和學者凱根指出，中國正透過3種路徑設法併吞台灣，美國與盟邦夥伴必須全都予以堵死。（圖／翻攝自nova.news）

國際中心徐筱晴／綜合報導

中國兩會落幕，雖然有不少人認為，兩岸交流會「春暖花開」，但也有學者指出，中國對台工作是「軟的更軟，硬的更硬」，即使對台釋出善意，增加民間交流，同時軍事行動可能也會增加。美國前國防部官員、現任華府智庫美國企業研究院（AEI）資深研究員卜大年（Dan Blumenthal）和同所學者凱根（Frederick W. Kagan）便指出，中國正透過三種路徑試圖併吞台灣。

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卜大年與凱根13日在《國會山莊報》刊登「中國併吞台灣的三種路徑：美國必須全面封鎖」一文，其中指出，華盛頓十分關注中國在不久的將來入侵台灣的威脅，美國國家安全討論聚焦甚至更專注在嚇阻或擊敗侵略所需的軍事必需品上。雖然這些討論以及希望滋生行動的行動更為重要，因為中國入侵的威脅是真實存在，但這並不見得是中國國家主席為控制台灣而採取最有可能的做法。

文章表示，中國不會只有單一手段，而是透過三種路徑試圖統一台灣，包括企圖以謊言「說服」台灣民眾和國際社會接受「和平統一」、以強力手段脅迫台灣和國際接受、準備直接採取軍事行動強迫統一。如果其中任何一條路徑奏效，那便會是中國的勝利，文章強調，美國及其他合作夥伴必須全面阻止。

文章指出，中國自1990年代展開一項大規模的全面軍事現代化計畫，目的不僅僅是為了建立一支侵攻部隊，而是希望取得軍力，以便在任何衝突裡挫敗、或必要時擊敗以美國為首的軍事聯盟。而中國的軍事能力強大支援了北京同時發動針對台北的「說服」和「脅迫」行動。

其中，「說服」行動主要是針對台灣和以美國為首的挺台防衛聯盟。北京不斷指出「台灣是中國的一部分」，還試圖在國際社會間散播兩個謊言，分別是「美國對台灣的非官方支持是種挑釁」，以及「美國對台的支持違反美中三公報等雙邊協議」。

文章分析指出，中國散播謊言的目的，是為了降低或打擊美國及盟邦夥伴捍衛台灣的意願，也就是為什麼美、日或其他國家要走上戰爭來阻止中國打造一個我們已同意的現實？但美國和盟邦夥伴並未同意這一個現實。

文章指出，美國法律「台灣關係法」（TRA）和長期政策堅持和平解決台灣與中國之間的衝突，這一政策的基石在於美國對台灣主權問題上不採取任何立場。TRA要求美國與台灣保持穩固的安全和經濟聯繫，並抵抗中國對台灣的脅迫。

在美中關係正常化的過程中，美國明確表態不允許中國以武力統一台灣，而美台防衛關係取決於中國在台海的軍事態勢。面對中國對台灣的軍事威脅，美國完全有權強化與台灣的安全伙伴關係。

文章認為，中國致力說服台灣人相信美國及夥伴會放棄他們，以削弱台灣抵抗統一的決心。北京直接針對台灣的「說服」行動，主要在推動「世界已同意中國詮釋台灣是中國一部分」的說法。此外北京的相關戰略是「歐威爾式」行動，向各國施壓將台灣排除在國際組織外，並運用這個「排除」作為台灣不是一個國家的證據。

另外，中國的脅迫行動透過在台灣製造持續恐懼的環境，中國戰機不斷進入台灣防空識別區、中國商用無人機不斷在台灣離島上空盤旋、中國船隻不斷在台灣海域製造威脅，台灣為了應對這些威脅而採取的行動，使台灣軍方部隊人員和裝備不斷消耗，並在台灣內部製造一種恐懼氣氛。

反過來，中國威脅性的準備脅迫行動，訴諸直接武力迫使台灣投降，進一步強化「脅迫」行動。若是採取入侵的形式，美國及其盟友必須做好阻止的準備。但北京可以尋求以「孤立」的方式，以海空封鎖台灣、甚至切斷台灣與世界聯繫所需的海底電纜，讓台灣孤立無援，最終走上投降。這項策略可能會讓台灣及其盟友陷入選擇開啟事實交火的尷尬困境，但事實上先讓衝突升級的其實是中國。

最後，對習近平來說，侵入可能是最有吸引力的做法，因為可以更快、更確實的解決衝突。但一旦發動入侵，將會給習近平帶來嚴重的地緣政治困境。

文章最後總結表示，美國必須了解，讓台灣人民繼續相信美國及其盟友不會放棄台灣的重要性，台灣人必須知道，美國不僅會為捍衛台灣而戰，還會阻止中國孤立台灣。因此要有效的防禦台灣免受脅迫和孤立，就會需要更多前沿基地而不是減少，這需要美國在台灣和台灣周圍設置更多據點，也需要更一致的行動來對抗中國論述。華府必須屏棄狹隘的入侵定義，並且制定更全面的方法來封鎖北京併吞台灣的三條路徑。

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