不只文武侵攻！學者揭中國奪台3路徑　籲美「全面封鎖」

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文章表示，中國不會只有單一手段，而是透過三種路徑試圖統一台灣，包括企圖以謊言「說服」台灣民眾和國際社會接受「和平統一」、以強力手段脅迫台灣和國際接受、準備直接採取軍事行動強迫統一。如果其中任何一條路徑奏效，那便會是中國的勝利，文章強調，美國及其他合作夥伴必須全面阻止。
文章指出，中國自1990年代展開一項大規模的全面軍事現代化計畫，目的不僅僅是為了建立一支侵攻部隊，而是希望取得軍力，以便在任何衝突裡挫敗、或必要時擊敗以美國為首的軍事聯盟。而中國的軍事能力強大支援了北京同時發動針對台北的「說服」和「脅迫」行動。
其中，「說服」行動主要是針對台灣和以美國為首的挺台防衛聯盟。北京不斷指出「台灣是中國的一部分」，還試圖在國際社會間散播兩個謊言，分別是「美國對台灣的非官方支持是種挑釁」，以及「美國對台的支持違反美中三公報等雙邊協議」。
文章分析指出，中國散播謊言的目的，是為了降低或打擊美國及盟邦夥伴捍衛台灣的意願，也就是為什麼美、日或其他國家要走上戰爭來阻止中國打造一個我們已同意的現實？但美國和盟邦夥伴並未同意這一個現實。
文章指出，美國法律「台灣關係法」（TRA）和長期政策堅持和平解決台灣與中國之間的衝突，這一政策的基石在於美國對台灣主權問題上不採取任何立場。TRA要求美國與台灣保持穩固的安全和經濟聯繫，並抵抗中國對台灣的脅迫。
在美中關係正常化的過程中，美國明確表態不允許中國以武力統一台灣，而美台防衛關係取決於中國在台海的軍事態勢。面對中國對台灣的軍事威脅，美國完全有權強化與台灣的安全伙伴關係。
文章認為，中國致力說服台灣人相信美國及夥伴會放棄他們，以削弱台灣抵抗統一的決心。北京直接針對台灣的「說服」行動，主要在推動「世界已同意中國詮釋台灣是中國一部分」的說法。此外北京的相關戰略是「歐威爾式」行動，向各國施壓將台灣排除在國際組織外，並運用這個「排除」作為台灣不是一個國家的證據。
另外，中國的脅迫行動透過在台灣製造持續恐懼的環境，中國戰機不斷進入台灣防空識別區、中國商用無人機不斷在台灣離島上空盤旋、中國船隻不斷在台灣海域製造威脅，台灣為了應對這些威脅而採取的行動，使台灣軍方部隊人員和裝備不斷消耗，並在台灣內部製造一種恐懼氣氛。
反過來，中國威脅性的準備脅迫行動，訴諸直接武力迫使台灣投降，進一步強化「脅迫」行動。若是採取入侵的形式，美國及其盟友必須做好阻止的準備。但北京可以尋求以「孤立」的方式，以海空封鎖台灣、甚至切斷台灣與世界聯繫所需的海底電纜，讓台灣孤立無援，最終走上投降。這項策略可能會讓台灣及其盟友陷入選擇開啟事實交火的尷尬困境，但事實上先讓衝突升級的其實是中國。
最後，對習近平來說，侵入可能是最有吸引力的做法，因為可以更快、更確實的解決衝突。但一旦發動入侵，將會給習近平帶來嚴重的地緣政治困境。
文章最後總結表示，美國必須了解，讓台灣人民繼續相信美國及其盟友不會放棄台灣的重要性，台灣人必須知道，美國不僅會為捍衛台灣而戰，還會阻止中國孤立台灣。因此要有效的防禦台灣免受脅迫和孤立，就會需要更多前沿基地而不是減少，這需要美國在台灣和台灣周圍設置更多據點，也需要更一致的行動來對抗中國論述。華府必須屏棄狹隘的入侵定義，並且制定更全面的方法來封鎖北京併吞台灣的三條路徑。