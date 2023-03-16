印尼新住民考技術證照領獎金　來台六年認真打拼

為了鼓勵更多優秀的新住民及新二代努力向學、實現自我，移民署辦理「111學年度新住民與其子女培力及獎助(勵)學金計畫」，即日起至112年3月20日止開放網路報名，並於3月27日前將相關資料以掛號寄至移民署，經審核通過依申請獎項可獲得新台幣2,000元至3萬元不等的獎助學金，歡迎新住民及新住民子女踴躍提出申請。
記者賴正琳／綜合報導
其中「新住民證照獎勵金」的獎項，每年都吸引眾多新住民諮詢及申請，移民署中區事務大隊彰化縣服務站為協助新住民順利完成申請程序，設置專責移民輔導櫃檯，由專人提供諮詢並協助不諳電腦操作的新住民完成線上申請。新住民凡持有最近3年內(109、110或111年度)勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別「中華民國技術士證」，都可登入「新住民及其子女培力與獎助(勵)學金系統」（https://sp.immigration.gov.tw）報名，完成後再將申請書及佐證資料以掛號寄出；申請獎項還有由各級學校進行推薦申請的特殊才能獎勵金、優秀獎學金及清寒助學金。來自印尼的范小姐表示，來台6年，已考取照顧服務員及中餐烹調丙級證照，目前在長照機構擔任照顧服務員，穩定就業中，因不熟悉線上操作程序，還擔心無法順利完成申請，對於移民署提供這麼棒的資源及暖心的協助，真的感到非常貼心！
彰化縣服務站站主任林弘志表示，歡迎新住民踴躍提出證照獎勵金申請，並鼓勵新住民把握各種學習機會並考取技術證照，為自己的職涯加分提升競爭力。另外移民署至今年6月30日前推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，請大家廣為宣傳，協助逾期外來人口安心返國。