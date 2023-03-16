性影像申訴案增3倍！肉搜也恐犯罪　「老司機」最重關7年

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張秀鴛分析，申訴案件增加原因可能是因為修法後，民眾透過媒體等管道，知曉更多求助方式，讓受害者主動尋求幫助。
長期協助被害人的婦女救援基金會執行長杜瑛秋從實務案例發現，遭偷拍、散布性影像的被害人所受傷害不亞於實體的性暴力創傷，他們最期盼的是儘快透過司法強制力把性影像取回、下架並阻止持續散布。
內政部警政署防治組副組長斯儀仙提醒，即便不知道加害者身分也可以報警，警方也絕對不會不受理，被害者在封鎖或刪除影像與訊息前，也應保留檔案與帳號等證據。
常見的五大性影像犯罪行為，包含偷拍他人性影像、無正當理由持有兒少性影像、分享性影像給他人、下載性影像以及製造Deepfake性影像。張秀鴛強調，散布成人性影像，最重可處5年以下有期徒刑，散布兒少性影像，最重則可處1年以上7年以下有期徒刑，此外，一般民眾如果因好奇在網路上肉搜、談論性影像遭散布的被害人身分隱私等，也有可能被處罰。
「終結性影像，沒有人是局外人」，張秀鴛分享「二要三不」原則，包括看見性影像內容侵犯自己或他人，「要」主動求助、境內外平台業者知悉性影像內容，「要」主動下架；及「不」拍、「不」傳、「不」留，防制性影像散布，希望大家一起遵守，共創防制性影像散布安全網。
為協助被害人移除下架性影像，衛生福利部已建置性影像處理中心，作為單一窗口，受理民眾可求助移除性影像，及協助轉介被害人保護扶助。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110