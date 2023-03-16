台灣清真認證景點夯　參山處邀穆斯林學生同樂

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參山處長曹忠猷表示，穆斯林國家人口成長快速，台灣是穆斯林旅客最喜愛的旅遊目的地之一，為吸引更多穆斯林遊客來參山觀光圈旅遊，推廣穆斯林安心旅遊環境，參山處特別安排大專院校、在台穆斯林學生及KOL踩線，包括參山所輔導的穆斯林旅遊景點，體驗文化深度旅遊，期盼體檢穆斯林旅遊相關設施，同時將遊程介紹給印尼、馬來西亞穆斯林的朋友。
曹忠猷指出，此次踩線共計2天1夜，行程從竹竹苗到中彰；包括到新竹北埔第一棧體驗擂茶，由於擂茶是客家菜中一種介於茶飲和粥之間的餬類食物，結合文化及美食的特色體驗，讓踩線團直呼：「好特別！」
行程也安排踩線團賞遊峨眉湖環湖步道，欣賞峨眉湖的湖光山色，沿途風景優美，踩線團紛紛拍照打卡留念。另外也特別安排到穆斯林友善場所，西湖渡假村參觀及用餐，感受結合豐富的迷人景緻及多元的自然生態，讓大家紛紛表示相當值得來玩。
參山處表示，近年已針對獅頭山風景區的穆斯林資源盤點，透過輔導機制增進廠商對Halal規範的瞭解，協助業者取得穆斯林友善場域及產品相關驗證，今年也將持續協助輔導業者取得驗證，打造成穆斯林旅客的友善區域，吸引更多穆斯林遊客到參山轄區旅遊，提供台灣旅遊友善形象。