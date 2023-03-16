《黑暗榮耀》女星「撞臉愛莉莎莎」！超神對比照曝光了
由南韓女神宋慧喬主演的Netflix復仇韓劇《黑暗榮耀》第二季上線後，霸凌五人幫的下場一一被揭開，讓劇迷看得相當過癮。先前有網友整理了《黑暗榮耀》演員與台灣明星藝人撞臉照，掀起熱議；如今又有網友發現其中一位女配角竟然撞臉百萬YouTuber愛莉莎莎，讓網友全笑翻：「根本就是愛莉莎莎主演啊」、「笑死」、「這兩個都是莎莎吧」。
記者郭佩蓉/綜合報導
先前專做梗圖迷因的IG帳號「鱷魚Nick」整理了一系列對比照，內容則為《黑暗榮耀》對比台灣演員的撞臉圖，像是朴涏鎮（林智妍 飾）轉換成台灣版是「吳可熙」，河度領（鄭星一 飾）則由謝祖武擔任，全宰寯（朴成勳 飾）撞臉李玉璽、李蓑羅撞臉小8、孫慏悟撞臉徐謀俊、文同珢媽媽（朴志雅 飾）撞臉葉全真、朱如炡（李到晛 飾）撞臉台灣唐振剛、朱如炡媽媽，被指出撞臉台灣女星Melody等，掀起熱議。
近日，又有網友在臉書社團「NETFLIX 新台灣討論區(非官方)」發文，表示女兒看劇發現《黑暗榮耀》有位女演員撞臉台灣YouTuber愛莉莎莎，讓她笑稱：「真的很像我們百萬網紅耶！這劇很灰暗，輕鬆一下。」事實上，該演員在劇中飾演女主角文同垠（宋慧喬 飾）在世明私立小學的學生家長，當時與文同珢媽媽在咖啡廳喝咖啡，豈料出鏡不到幾分鐘，就使觀眾印象深刻。
貼文一出，網友全笑翻：「難怪我一直覺得她很面熟」、「很會找欸」、「所以，哪一張是愛莉莎莎」、「笑死」、「根本就是愛莉莎莎主演啊」、「這兩個都是莎莎吧」、「快笑死」、「天啊」、「我竟然分不出來哪個是哪個」、「我笑到無法自拔」，還有網友說，愛莉莎莎不只與該演員撞臉，還撞臉台灣女星陳珮騏以及飾演《後宮甄嬛傳》富察貴人的中國女星趙秦。
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