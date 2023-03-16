7-11揪迪士尼巨星野餐去！維尼立體茶杯、米奇書包超實用

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米奇系列周邊則推出隔熱手套圍裙組、304不鏽鋼保溫瓶、304不鏽鋼燜燒罐及日式造型書包，其中隔熱手套圍裙組及日式造型書包以經典米奇黑白紅配色，讓人一眼就愛上；最後則是《小鹿斑比》動畫中的可愛邦妮兔，推出多功能後背包、側背包以及雙層零錢包等一系列包款，絕對讓少女心一秒噴發。
兒童節也加碼推出「LEGO樂高精品快閃購／集點送」，包括首度推出的文具系列中的「積木原子筆附人偶」、「好好扣筆記本附原子筆」及「創意組裝文具尺附人偶」，以經典積木為造型，讓文具也可以發揮無限創意。
「迪士尼系列春遊趣精品」
活動日期：2023年3月22日(三)下午15:00起至4月30日(日)止，贈品兌換至5月2日(二)止。3月22日下午15:00起至3月31日止，門市消費可直接快閃購；集點4/1開始。
活動辦法：OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。菸品、濾嘴、電視、金條等部分商品無法參加集點，不列入贈點商品可參考官網。
維尼系列陶瓷立體茶壺+玻璃杯組：快閃購，門市消費不限金額加699元；集滿6點加699元。
維尼系列輕便摺疊傘+肩背帆布袋組：快閃購，門市消費不限金額加699元；集滿6點加699元。
維尼系列陶瓷馬克杯+立體矽膠蓋組：快閃購，消費不限金額加349元；集滿6點加349元。
米奇造型隔熱手套圍裙組：快閃購，消費不限金額加399元；集滿6點加399元。
米奇造型日式書包：快閃購，消費不限金額加899元；集滿6點加899元。
米奇系列304不鏽鋼保溫瓶：快閃購，消費不限金額加349元；集滿6點加349元。
米奇系列304不鏽鋼燜燒罐：快閃購，消費不限金額加499元；集滿6點加499元。
維尼系列美國OUTDOOR包款：快閃購，消費不限金額可加購；集滿6點，多功能後背包
加價購1299元、船型側背包加價購899元、單肩包加價購899元、手機側背包加價購399元。
邦妮兔系列包款：快閃購，消費不限金額可加購；集滿6點，多功能後背包
加價購699元、側背包加價購349元、雙層零錢包加價購299元、手機側背包加價購399元。
「LEGO樂高精品」
活動日期：2023年3月29日(三)下午15:00起至4月30日(日)止，贈品兌換至5月2日(二)止。3月29日下午15:00起至3月31日止，門市消費可直接快閃購；集點4/1開始。
表情迷你頭收納盒三件組：快閃購，消費不限金額加699元；集滿6點加699元。
創意組裝文具尺附人偶：快閃購，消費不限金額加369元；集滿6點加369元。
積木原子筆附人偶：快閃購，消費不限金額加169元；集滿6點加169元。
好好扣筆記本附原子筆：快閃購，消費不限金額加499元；集滿6點加499元。
樂高4凸置物架：快閃購，消費不限金額加599元；集滿6點加599元。
樂高8凸置物架：快閃購，消費不限金額加849元；集滿6點加849元。
桌上型抽屜收納三件組：快閃購，消費不限金額加1999元；集滿6點加1999元。
樂高積木造型後背包：快閃購，消費不限金額加1499元；集滿6點加1499元。
樂高20吋紅積木行李箱：快閃購，消費不限金額加2499元；集滿6點加2499元。
另外，「全家」會員APP也同步推出Häagen-Dazs集章趣活動，即日起至4/4，凡購買Häagen-Dazs迷你杯/雪糕任一件可集1個章，其中藍莓塔迷你杯/雪糕再加贈1個章，集滿6個章以上，就可兌換全家30元購物金，或是將限量環保杯、保冷袋、摺疊收納箱等生活居家好物免費帶回家，Häagen-Dazs的粉絲千萬別錯過。