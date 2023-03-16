機場安檢照出「一團肉球」塞行李！海關看傻眼：滔天大錯

台中凌晨驚傳槍響！毒蟲拒檢開車衝撞　警方連開4槍逮1人

▲警方在現場逮捕一名陳姓犯嫌，全案將依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲警方在現場逮捕一名陳姓犯嫌，全案將依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）

記者陳苾暐／綜合報導

台中市警方今（16）日清晨3時許，執行巡邏勤務時，發現一輛轎車違規停在東蘭路上一家便利商店前，車內還擺有毒品吸食器，惟車主不知去向，正當警方轉往一旁巷道內搜索時，卻突然衝出一輛轎車試圖衝撞逃逸，警方雖連開4槍制止，但仍讓該車逃離，僅在現場逮捕一名陳姓犯嫌，全案將依違反毒品危害防制條例移請台中地檢署偵辦。

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據了解，今天清晨警方發現陳姓毒品慣犯的車輛，違停在便利商店前，駕駛座上還擺有吸食器，但陳女卻不知所蹤，因此警方遂前往巷道內查看，豈料竟遭一部車輛衝撞，員警反應過來後，立刻連開4槍反制，無奈還是讓該車朝苗栗卓蘭方向逃逸。

事後警方將留在現場的陳姓犯嫌逮捕，並在其車內起出毒品、吸食器、電子磅秤等物，全案訊後將移送台中地檢署偵辦；至於衝撞逃逸的車輛，目前東勢分局正持續擴大追查，同時通知車主到案說明，詳細情形還有待進一步調查。

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