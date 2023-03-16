看瑞信危機！專家：影響性更甚矽谷銀　美不升息機率增

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瑞士信貸銀行危機對歐洲的衝擊會比較大，尤其歐洲央行今晚就要召開利率決策會議。李其展進一步分析，雖然瑞士央行已表態會出手救，但德意志銀行股價也跌，顯示市場認為歐洲幾個銀行都有風險，因此，歐洲央行可能從原本要升息2碼變1碼，嚴重一點不升息也有可能，這也使得歐元走跌，美元轉強，間接推升美元。
雖然瑞士信貸銀行危機有可能引發全球金融風暴，但李其展說，「現在央行們都滿聰明的，一有問題就趕快出來說要處理」，在這情況下，銀行不會馬上倒，瑞士央行也不可能說支援，隔天就放著讓瑞士信貸銀行破產，不太可能，只是後續可能對瑞士信貸做投資限制，加強監管要求處理壞資產，這時金融市場可能就會出現較大震盪，如果發現其他銀行也有很多這類壞資產，可能就會延燒出去，但「歐洲人做事很難說，可能拖很久才出手監管」。
其實，瑞士信貸每年都傳危機，李其展認為，即便瑞士信貸銀行上季虧錢，要虧到馬上倒也不會，現在只是市場信心問題，在瑞士央行表態會出來扛之下，「信心問題應該就會小很多」。
隨著美歐銀行相繼出問題，目前市場預期美國聯準會利率不動機率升高，李其展則認為「這事情還是很難說」，畢竟距離開會還有1周，升息1碼的可能性也有，他覺得「升1碼也合理，不動也合理，升2碼機率是零」，但就算聯準會下周降息，美元也不會很弱。
他說，若降息就聯準會看到什麼危機，避險需求會大增，加上歐洲央行若未如之前所暗示要升息2碼，在威信就會掃地之下，屆時資金就會往美元走，歐元不好，也會進一步推升美元。
至於台灣央行3月23日也將召開首季理監事會議，外界也關心會不會再升息？李其展說，「升息半碼機率，不升機率也有」，只是相較之前央行總裁楊金龍在立法院報告，現在升息機率小很多。雖然台灣銀行業沒踩到什麼雷，但還是很難說，若升息了，結果全球央行都不升，台灣升息後出現房市等問題，屆時央行可能就會被罵，因此，「現在有可能偏向不升」。