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看瑞信危機！專家：影響性更甚矽谷銀　美不升息機率增

▲美國矽谷銀行倒閉風暴未歇，瑞士信貸的資金問題又引發市場擔憂，並進一步引響全球股市。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國矽谷銀行倒閉風暴未歇，瑞士信貸的資金問題又引發市場擔憂，並進一步引響全球股市。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

繼美國矽谷銀行爆發倒閉事件後，瑞士信貸銀行也爆雷，在大股東排除再挹注資金的消息打擊下，股價狂瀉創歷史新低，加劇金融市場震盪。對此，外匯投資專家李其展今（16）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，瑞士信貸銀行屬全球級銀行，而非美國當地等級，對全球影響當然大於矽谷銀行，只是就算上季虧錢也不至於馬上倒，「現在是信心問題」，在瑞士央行表態會出手，「信心問題應該就會小很多」。不過，在歐美銀行業相繼出問題後，市場預期美國聯準會（Fed）下周利率不動機率升高，只是即便美國降息，美元也不會太弱，因為這表示有什麼危機出現，避險需求會大增。

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李其展說，瑞士信貸銀行危機的影響性要分兩層面來看，就美國市場來說，當然矽谷銀行倒閉的影響比較大，但就全球市場來看，瑞士信貸銀行的衝擊會比較大，但即便瑞士信貸銀行在美國也有分行，資產不會像矽谷銀行有2千億美元這麼多，因此，不會直接衝擊美國本土金融業，影響是較間接性的，例如拋售資產帶來的金融震盪。

瑞士信貸銀行危機對歐洲的衝擊會比較大，尤其歐洲央行今晚就要召開利率決策會議。李其展進一步分析，雖然瑞士央行已表態會出手救，但德意志銀行股價也跌，顯示市場認為歐洲幾個銀行都有風險，因此，歐洲央行可能從原本要升息2碼變1碼，嚴重一點不升息也有可能，這也使得歐元走跌，美元轉強，間接推升美元。

雖然瑞士信貸銀行危機有可能引發全球金融風暴，但李其展說，「現在央行們都滿聰明的，一有問題就趕快出來說要處理」，在這情況下，銀行不會馬上倒，瑞士央行也不可能說支援，隔天就放著讓瑞士信貸銀行破產，不太可能，只是後續可能對瑞士信貸做投資限制，加強監管要求處理壞資產，這時金融市場可能就會出現較大震盪，如果發現其他銀行也有很多這類壞資產，可能就會延燒出去，但「歐洲人做事很難說，可能拖很久才出手監管」。

其實，瑞士信貸每年都傳危機，李其展認為，即便瑞士信貸銀行上季虧錢，要虧到馬上倒也不會，現在只是市場信心問題，在瑞士央行表態會出來扛之下，「信心問題應該就會小很多」。

隨著美歐銀行相繼出問題，目前市場預期美國聯準會利率不動機率升高，李其展則認為「這事情還是很難說」，畢竟距離開會還有1周，升息1碼的可能性也有，他覺得「升1碼也合理，不動也合理，升2碼機率是零」，但就算聯準會下周降息，美元也不會很弱。

他說，若降息就聯準會看到什麼危機，避險需求會大增，加上歐洲央行若未如之前所暗示要升息2碼，在威信就會掃地之下，屆時資金就會往美元走，歐元不好，也會進一步推升美元。

至於台灣央行3月23日也將召開首季理監事會議，外界也關心會不會再升息？李其展說，「升息半碼機率，不升機率也有」，只是相較之前央行總裁楊金龍在立法院報告，現在升息機率小很多。雖然台灣銀行業沒踩到什麼雷，但還是很難說，若升息了，結果全球央行都不升，台灣升息後出現房市等問題，屆時央行可能就會被罵，因此，「現在有可能偏向不升」。

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