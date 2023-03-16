瑞士信貸瀕危！他曾預測雷曼兄弟倒閉 籲轉投資3項避險
瑞士信貸（Credit Suisse）今日股價一度雪崩20%觸發「鎔斷」暫停交易，連帶拖累歐股、美股一片紅通通！曾精準預測2008年雷曼兄弟破產的投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki），上周五（13日）受訪時就曾預測下個倒閉的將是瑞士銀行，建議趕緊投資黃金、白銀和比特幣避險。
記者徐銘穗/綜合報導
美國美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank, SVB）、標誌銀行（Signature Bank）接連倒閉。羅伯特清崎接受《Fox Business》專訪時表示，「問題在債券市場，幾年前我曾預測雷曼兄弟出事，我認為，下一家倒閉的銀行會是瑞士信貸，因為債券市場正在崩潰。」
羅伯特清崎也在訪問中表示，他認為美政府對銀行的紓困措施，將使更多假錢流入病態經濟。他日前也曾發推文示警，「紓困計畫開始了，將有更多的假錢流入已成病態的經濟，建議繼續購買黃金、白銀、比特幣，請注意，經濟將崩潰，硬著陸。」
※【NOWnews 今日新聞
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