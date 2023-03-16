多數女性45歲開始出現更年期症狀！ 醫提１有效緩解治療法

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女性更年期常見這些症狀 但非人人皆會出現不適根據台灣更年期婦女健康管理及藥物治療建議，女性更年期指的是婦女由有生育能力過渡到無生育能力的狀態，是女性朋友的必經階段；由於雌激素降低，引起腦部下視丘血管舒縮中心不穩定，導致失眠、盜汗、熱潮紅、心悸等；而缺乏女性賀爾蒙，陰道乾澀、性交疼痛及反覆泌尿道感染也層出不窮。蘇茗軒醫師表示，雖然並非每位女性皆會出現，但比例上四到六成女性都有程度不一的更年期症候群。此外，雌激素降低也會影響脂肪代謝，許多女性也會發現怎麼少吃了，體重還是不斷增加。
平均50歲左右停經 多數45歲開始有症狀雙和醫院婦產科主治醫師蘇茗軒指出，根據研究，台灣平均停經年齡為50歲左右，但其實許多女性約45歲開始就有更年期症狀，由於這段期間生活重心容易放在工作上，另一半也忙於事業，而子女也正處於青春期，是需要更多關懷的階段，因此出現事業與家庭兩頭燒的情況並不難理解。種種因素導致女性朋友忽略自我身體狀況，隱忍更年期症狀帶來的不適，少數人甚至患上憂鬱症，讓自己與家人都困擾不已。
緩解更年期症候群 日常可以這樣做蘇茗軒醫師提醒，要緩解更年期症候群，若無荷爾蒙使用禁忌，荷爾蒙補充是目前最有效的方法，除改善症狀外，荷爾蒙補充也能減緩骨質流失、預防關節退化，保護心血管、降低大腸癌發生；另外搭配規律運動，可同時降低體重、降低心血管疾病風險與代謝問題，也可改善睡眠品質、低落心情，增進夫妻性福。在工作忙碌之餘，也要多愛自己，迎接人生的下一階段。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57118
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