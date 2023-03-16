恐斷交！宏都拉斯外長：台灣金援不增、關係生變迫於現實

不能倒！瑞士信貸爆雷　央行急借逾500億美元

▲瑞士信貸風波再度使歐美股市受創。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲瑞士信貸風波再度使歐美股市受創。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國矽谷銀行倒閉風暴還沒劃下句點，瑞士信貸（Credit Suisse）就又爆出財務危機，再度重創歐美股市，就在瑞士央行（Swiss National Bank, SNB）透露已準備好出手、給予瑞士信貸支持後不久，瑞士信貸就表示，將從瑞士央行借款約537億美元（折合新台幣約1.65兆），並聲稱這筆借款是為了增強資金流動性，提供客戶保障。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，瑞士信貸成立於1856年，是世界上最大的金融機構之一，被歸類為「具有全球系統重要性的銀行」，與摩根大通、美國銀行和中國銀行等其他30家銀行並駕齊驅。然而，就是這麼1家銀行，卻因財務控制缺陷、連續虧損、最大股東沙烏地國家銀行（Saudi National Bank）不願擴大注資等因素而發生危機。

報導提到，瑞士信貸曾經是華爾街的「重要玩家」，近幾年卻遭受了一系列失誤和法遵失靈（compliance failures）的打擊，損害了商譽，幾位高管也因此丟了飯碗。去年客戶從瑞士信貸提取了1330億美元，該銀行報告的年度淨虧損則有近79億美元，是2008年全球金融危機以後的最大虧損，迫使瑞士信貸於去年10月啟動重組計劃，包括裁員9000人。

除了來自瑞士央行的借款，瑞士信貸還回購了數十億美元的自有債務，以管理其負債和利息支付費用，分別涵蓋了價值25億美元以及5億歐元的債券，同時強調隨著必要措施的採取，額外的資金流動性，將足以支持瑞士信貸的核心業務和客戶。

位於英國倫敦的經濟研究機構「Capital Economics」，其首席歐洲經濟學家肯寧厄姆（Andrew Kenningham）指出，瑞士信貸在全球範圍內的聯繫相當緊密，在瑞士以外的許多地方都設有子公司，因此瑞士信貸的問題不僅僅牽涉到瑞士，也會是全球性的。

瑞士信貸崩盤，波及其他歐洲銀行股，法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國商業銀行、德意志銀行等，股價都下跌 8%至12%。消息人士還透露，歐洲央行已聯繫各銀行，詢問它們對瑞信事件的風險敞口（金融活動受金融風險影響的程度）有多少。



更多「矽谷銀行倒閉」相關新聞。

瑞士信貸爆危機！央行發表聲明支持　道瓊跌280點

瑞士信貸狂崩！董座拒談是否需援助　瑞士央行暫按兵不動

瑞士信貸成下個矽谷銀行？暴跌20％熔斷　歐洲銀行股跳水

恐斷交！宏都拉斯外長：台灣金援不增、關係生變迫於現實

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀