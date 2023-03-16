不能倒！瑞士信貸爆雷　央行急借逾500億美元

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報導提到，瑞士信貸曾經是華爾街的「重要玩家」，近幾年卻遭受了一系列失誤和法遵失靈（compliance failures）的打擊，損害了商譽，幾位高管也因此丟了飯碗。去年客戶從瑞士信貸提取了1330億美元，該銀行報告的年度淨虧損則有近79億美元，是2008年全球金融危機以後的最大虧損，迫使瑞士信貸於去年10月啟動重組計劃，包括裁員9000人。
除了來自瑞士央行的借款，瑞士信貸還回購了數十億美元的自有債務，以管理其負債和利息支付費用，分別涵蓋了價值25億美元以及5億歐元的債券，同時強調隨著必要措施的採取，額外的資金流動性，將足以支持瑞士信貸的核心業務和客戶。
位於英國倫敦的經濟研究機構「Capital Economics」，其首席歐洲經濟學家肯寧厄姆（Andrew Kenningham）指出，瑞士信貸在全球範圍內的聯繫相當緊密，在瑞士以外的許多地方都設有子公司，因此瑞士信貸的問題不僅僅牽涉到瑞士，也會是全球性的。
瑞士信貸崩盤，波及其他歐洲銀行股，法國巴黎銀行、法國興業銀行、德國商業銀行、德意志銀行等，股價都下跌 8%至12%。消息人士還透露，歐洲央行已聯繫各銀行，詢問它們對瑞信事件的風險敞口（金融活動受金融風險影響的程度）有多少。
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