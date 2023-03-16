中市7行政區停水　3/21起共計47時

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經發局指出，停水範圍為烏日區(鐵路以東，國道一號以南)、南區(鐵路以東、以南)、東區(鐵路以東、以南)、北區(鐵路以東)、北屯區(鐵路以東)、大里區(全部)、太平區(全部)；水壓降低範圍包含東區、北區、北屯區(東山路以南，鐵路以西，進化路及北屯路以東，進化路以北)、烏日區(大里溪以南、烏溪以東)。
經發局表示，自來水公司第四區管理處規劃設置119處臨時取水站，地點可洽自來水公司網站 查詢，並通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等，停水期間可洽詢自來水公司各營運所電話或1910免付費服務專線查詢停復水狀況。
經發局提醒，停水期間應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水；此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，因此管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用。停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，確保工程如期完工，將市民生活不便降至最低。
經發局呼籲，請民眾節約用水，洗滌清潔用水皆可免費取用回收水及地下水，台中市目前有9處水資源回收中心及95處新建建築工程工地地下水資源可免費做為次級用水使用，降低自來水用量。