《黑暗榮耀》教會宋慧喬圍棋的不是如炡！女神媽身分起底
韓劇《黑暗榮耀》話題不斷，主演、配角群、特效到參演動物和場景，都成為觀眾討論的焦點，就連圍棋指導師也被公開，登上今（16日）韓網熱搜。劇中，宋慧喬為了接近河度領（鄭星一 飾）而向朱如炡（李到晛 飾）學圍棋，《天空之城》女主角尹世雅早前就發文透露，媽媽金尚順曾是圍棋職業選手，有參與《黑暗榮耀》，導致「金尚順教宋慧喬下圍棋」成了熱門新聞第一，尹世雅稍早立即出面澄清，表示媽媽沒見過宋慧喬，僅是提供劇組圍棋相關資料，為造成的風波致歉。
記者陳雅蘭/綜合報導
《黑暗榮耀》中，宋慧喬為了報復朴涎鎮（林智妍 飾），決定接近她的老公河度領，宋慧喬努力學習河度領熱愛的圍棋，吸引對方目光、製造許多不期而遇的機會。除了宋慧喬下圍棋，李到晛為了協助宋慧喬，也跟鄭星一有2場下圍棋的對手戲。
《黑暗榮耀》結尾的感謝名單中，出現了「圍棋諮詢大韓圍棋協會」柳京民、鄭在宇、河鎬廷、金尚順；尹世雅就透露，第一次無限播放感謝名單，媽媽的名字深深烙印她心中，「作為第一屆女國手，一生都投身圍棋的媽媽，作為《黑暗榮耀》的圍棋顧問，從下棋的同珢身上，跟照片中媽媽年輕的樣子相像」。
尹世雅表示，媽媽金尚順熱愛圍棋，現在仍在指導小朋友下棋，媽媽也說過即使重生也要下棋，因為圍棋讓她感到非常幸福，「我真的為妳感到驕傲，尊敬妳、我愛妳」。大眾原以為協助宋慧喬下棋的就是金尚順，尹世雅看到自己的發言登上熱搜，趕緊澄清表示：「媽媽沒有親自教宋慧喬圍棋。」
金尚順是專業的圍棋國手，曾拿下1974年第一屆女子國手大賽冠軍，尹世雅也受到媽媽的影響，擁有圍棋7段的實力，也曾擔任過2009年「圍棋TV」播出的圍棋紀錄片旁白。