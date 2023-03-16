楊紫瓊奪奧斯卡影后！章子怡爆「沒發文祝賀」還檢舉刪文
第95屆奧斯卡頒獎典禮13日於台灣時間上午8點盛大舉行，其中最佳女主角獎由《媽的多重宇宙》亞裔女星楊紫瓊拿下，成為首位「亞裔影后」，讓全世界的華人都激動不已，不少大咖影星如周星馳、吳彥祖、李冰冰、李玟和甄子丹等人都紛紛祝賀她。豈料就有網友發文，透露曾與她合作過《臥虎藏龍》的女星章子怡竟沒有任何表態，而該貼文也傳出遭章子怡本人舉報，最終刪帖。
記者郭佩蓉/綜合報導
楊紫瓊奪下奧斯卡最佳女主角獎，讓許多兩岸三地的藝人紛紛在社群上祝賀，其中曾為楊紫瓊出演的《臥虎藏龍》電影獻唱主題曲〈月光愛人〉的李玟，甚至PO出兩人23年前的絕美合照，發文祝賀她：「那一年，我們在奧斯卡一起闖關。今年，我在重新學習走路，在加油。而你在奧斯卡持續發光，你給我勇氣，給我力量。恭喜Michelle Yeoh楊紫瓊。非常感動和驕傲，這是你，是華人，亞洲人非常重要的時刻，我們又進步了」。
而《臥虎藏龍》導演李安得知楊紫瓊獲獎後，第一時間也透過助理祝賀她，但就有網友發現，《臥虎藏龍》女配角章子怡卻始終保持沉默，並沒有祝賀楊紫瓊得獎。事實上，楊紫瓊與章子怡兩人不僅合作過《臥虎藏龍》，還有合作過《藝伎回憶錄》，照理說兩人感情應當不錯，但外界推測，兩人確實沒過節，不過同樣優秀的兩人，可能是因為競爭關係太強烈。
而該名網友近日發現此事後，也在微博發文：「楊紫瓊得了奧斯卡，章子怡居然沒祝賀！」豈料該貼文竟然被章子怡「章女士」舉報刪除，讓網友們瘋猜她心情應該不是很好，因為當時兩人實力相當，也同樣在好萊塢闖蕩，如今楊紫瓊奪下影后，章子怡卻回歸家庭。且同樣作為Dior秀場被邀請的女藝人，章子怡明顯受到較少重視，尤其在楊紫瓊奪下奧斯卡影后以後，Dior官方甚至連發六篇祝賀文，可見她相當受到Dior重視。