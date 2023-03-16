打造愛河公園新地景　九如橋年底拆除預計2026完工通車

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高市府工務局在考量橋齡已達設計年限，且經土木技師公會及結構技師公會鑑定橋梁破損狀況已達U3等級，建議整體重建。在市長陳其邁的市府團隊向中央爭取、加上立委李昆澤大力協助之下，今年1月獲內政部補助改建總經費4.6億元（中央款3.6億，地方自籌1億元）。另拆除經費由交通部補助9千萬元，在市府和議會合作下，2月完成預算程序。
工務局表示，改建後的九如橋僅跨越愛河，長約70公尺，寬30公尺，二端引道則依都市計畫銜接平面道路，翠華路以西路寬50公尺，同盟三路以東路寬30公尺，配合前後段道路調整路型進行銜接，具縫合都市紋理及加速鼓山區愛河沿線與三民中都地區繁榮發展之效益。
新工處表示，九如橋改建作業預定於今年(112年)底利用非汛期期間進行舊橋拆除工程，接續恢復平面道路及橋梁改建，預計於115年完工通車。新建九如橋將縮短跨度及降低橋梁高度，整體橋梁設計除了滿足結構及交通安全之外，也將參考國內外案例，並搭配愛河水岸景觀，橋梁外觀設計將兼具通透性及律動性；橋面上增加人行道(含自行車)寬度及觀景平台，不但提供街頭表演空間，串聯河岸休憩動線，並吸引遊客駐足，橋面下預留足夠淨高供愛河遊船通過；同時利用夜間照明變化，於愛河上打造璀璨閃耀新地景。