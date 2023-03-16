張忠謀與《晶片戰爭》作者對談　談創立台積對政府有微詞

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Chris Miller的新書《晶片戰爭》自2022年10月4日在美國上架銷售，不久，美國政府就對中國祭出嚴格的半導體禁令，不僅限制高階AI晶片銷售到中國，也禁止對中國輸出14奈米以下的半導體設備，同時限制美籍半導體人才在中國工作。
今日張忠謀與Chris Miller對談，張忠謀說「我認為對一本書最高的讚譽就是，我真希望這本書是我寫的」他說看這本書很像懷舊之旅，想起很多人，自己也親自參與了半導體各個階段。但他說這本書需要小小修改，裡面太過強調政府是扮演投資者的角色，事實上當初政府只是投資者，而且還是心不甘情不願的投資者。
張忠謀回想創辦台積電的過程再度提起李國鼎，說李是唯一相信他的人，如果沒有李，當初政府就不會投資台積電，強調台積電成立，當時的政府只是投資者，李國鼎才是真正促成的重要角色，因為台積電剛剛上市後，政府就賣掉40%多的持股「巴不得賣光」。
其實，張忠謀過去就曾揭露，當初創辦公司為台積電募資時，曾遭10多家公司拒絕，但當時的行政院長孫運璿與政務委員李國鼎兩個人，尤其李國鼎從頭到尾的起頭與支持，使得台積電終於興辦成功，最後成為全球第一晶圓代工產業地位。
今日論壇上，Chris Miller提問張忠謀，當初創立台積電有預期到10年、20年後有什麼結果嗎？張回應，當初受到各方投資，只希望公司能活下來，不要讓大家失望，因為前幾年經營遇到很多困難，沒想到1991年後，台積電成長飛快，沒有料到會有今天的規模。