校園口罩鬆綁！容貌焦慮如何調適？　專家提1心態對待

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戴口罩政策解封 須調適「脫罩」心情有家長擔心學生若戴口罩可能會有校園霸凌或是不戴口罩會產生容貌焦慮等情形。台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，校園口罩鬆綁其實是採自主方式，由校園師生決定可戴也可不戴，一個習慣的調整（從全面戴口罩到校園口罩鬆綁）需要學校、家長、學生自己等各方面事先做好心理準備，循序漸進及尊重自主的方式，以降低不戴口罩的壓力。
張自強理事長表示，學校宣佈口罩鬆綁但是不強制，若學生覺得戴口罩比較自在則應予以尊重（例如：預防感冒所需、尚未完成接種疫苗、擔心空污、青春痘處理中、心理尚未準備好等），老師在班級上課也不需要特別點名那些學生有戴口罩或是沒戴口罩，而家長關心學生對於校園口罩鬆綁的態度給予支持，學生自己則可以衡量自己的狀況是否要戴口罩。
建立真自信 不只為美顏關於容貌焦慮並非與有無配戴口罩有直接關連性，應該是平時戴口罩只露出眼睛而疏於刮鬍子或化妝，在拿掉口罩後這些就必須再花些時間打點。
此外，個人在工作能力和專長表現上建立自信、每個人都有優點把它找出表現出來、多和熟悉的朋友及家人相聚和討論、減少不必要的比較等，都可以降低因不戴口罩而出現的焦慮感。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57119
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