特企／新光銀行幸福一畝田　創造環境與公益共好循環

特企／麥格理美國指數權證　首次連結道瓊工業平均指數

▲麥格理權證於今(16)日一口氣推出11檔連結美國三大指數的權證。（圖／品牌提供）
▲麥格理權證於今(16)日一口氣推出11檔連結美國三大指數的權證。（圖／品牌提供）

本報訊

麥格理權證於今(16)日一口氣推出11檔連結美國三大指數的權證(標普500指數、納斯達克100指數、道瓊工業平均指數)。台灣外資權證發行商-麥格理，憑藉海外市場成功的發行經驗，除已發行連結恒生指數的權證商品，投資人將可直接使用台股證券戶輕鬆參與美國股市漲跌。

美國指數由於成分股產業多元且多為世界級知名企業，近年受到台灣投資人喜愛，依證交所資料顯示(2017年-2021年)，美股複委託的開戶數及交易量頻創新高。為讓台灣投資人能更輕鬆參與美股指數漲跌，首次推出直接連結三大美股指數的權證商品，共有6檔認購與5檔認售權證，免選股只要辨多空，台股證券戶即可交易，加上權證以新台幣計價，可免去匯率換算的麻煩，亦不須擔心有追蹤誤差的問題與支付管理費等，不論看漲或看跌均可彈性操作，且美股無漲跌幅限制，權證槓桿更加倍，交易時間更與台股相同。

麥格理成立了「麥格理指數專區」，彙整了所有已發行的相關指數權證商品資訊，如標普指麥證、納指麥證、道指麥證、臺股指麥證、恒指麥證等，方便投資人一目了然挑選合適的權證商品與權證代碼。美股指麥證認購權證代碼為03078F~03083F，認售權證代碼為 03036Q-03040Q，投資人只要在熟悉的下單介面輸入代碼即可參與美股指數漲跌，亦可達到多元化投資組合的效果。

麥格理大宗商品及全球市場亞洲區上市產品分銷主管Dean Herbert指出，作為亞洲權證領導品牌，麥格理提供涵蓋最多標的物的權證商品，這樣廣泛且創新的產品發行策略是我們在2022年榮獲Structured Retail Products亞太區最佳衍生權證提供商大獎的重要原因之一。期望藉由麥格理海外成功的發行經驗，提供更豐富多元的海外連結商品，持續活絡台灣權證市場。

為強化提升權證商品能見度，麥格理權證副總黃聖傑也說：「麥格理致力於協助投資人更專業且清楚認識權證商品，並持續引進國外熱門標的，讓投資人身在台灣但能放眼全球。未來我們將會舉辦各式權證講座與教育影片，涵蓋基礎入門教學到權證應用層面，也期待與證交所、櫃買中心和證券業者合作，一同推廣權證，為權證市場開創新一波機遇。」

麥格理指數專區

我是廣告 請繼續往下閱讀

蝦皮購物遭詐騙集團假冒行騙　官方聲明：與蝦皮資安無關

特企／歐盟擬禁用PFAS　天然塗層成安心首選

特企／《阿爾比恩Online》Albion East伺服器搶先登陸

特企／新光銀行幸福一畝田　創造環境與公益共好循環

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀