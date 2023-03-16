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「普發6000」餐飲優惠懶人包！這樣吃住最爽　增值8280元

▲台北六福萬怡酒店將政府普發的6000元現金增值2.3倍，花6000元買6張千元現金抵用券，每張可當1380原使用，還贈送15張400元優惠券。（圖／六福旅遊集團提供）
▲台北六福萬怡酒店將政府普發的6000元現金增值2.3倍，花6000元買6張千元現金抵用券，每張可當1380原使用，還贈送15張400元優惠券。（圖／六福旅遊集團提供）

記者徐銘穗/綜合報導

從年初盼到今天（3/16），全民普發6000元真的要來了！財政部今公布領錢管道與時間，3月22日起開放全民上網登記，而隨6000元紅包到手在即，餐旅優惠大戰也提前開打，不少飯店推出餐飲、住宿買6000送6000，把全民普發的6000元現金放大了1倍，最狂的甚至幫你增值8280元。《NOWnews今日新聞》整理6大飯店、2大餐飲集團相關優惠懶人包，讓你一次掌握。

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📌台北六福萬怡酒店：6/30前可用6000元現金購買6張面額1千元的現金抵用券，每張可當1380元使用，可用於敘日全日餐廳、粵亮廣式料理、The Lounge 大廳酒吧、FUN LAB、六福客棧便當及一禮烘焙等。另外贈送15張400元優惠券，現金總價值相當於增值2.3倍，現賺8280元，使用期限至年底

📌台北凱達大飯店：「全館5折起」拚買氣，除住宿買1送1、6人外帶合菜下殺7.5折外，百宴自助餐廳也首推自助餐券搭配星巴克咖啡券的組合票券，用6000元現金就可購入8張不分平假日的午／晚餐券，以及10張星巴克咖啡服務兌換券，超值套票組原價1萬1154元，相當約下殺5.3折

📌台北遠東香格里拉：「住房和餐飲消費滿6千送6千」回饋，5月住房或用餐滿6000元，即贈6張千元餐飲抵用券張，可於9月30日前到飯店館內任一餐廳或酒廊使用。

📌台北茹曦酒店：住房專案2折起，其中，「春光明媚3人住房專案」6月底前在酒店臉書粉絲專頁參加留言活動，入住3人房(每晚定價18000元)再享3客自助早餐、可享專案價6千元，加碼假日不加價。

▲台北新板希爾頓酒店只要預訂「豪華套房」，即可享有「買 6000 送 6000」（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲台北新板希爾頓酒店只要預訂「豪華套房」，即可享有「買 6000 送 6000」（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
📌新板希爾頓酒店：「希手同歡」住房專案，6月29日前在24小時前預訂豪華套房入住價每晚6000元，可享行政酒廊禮遇並贈送12張抵用券，包含500元住宿券及餐飲抵用券各6張，抵用券總金額共6000元，除房費折抵，餐飲抵用券可用於酒吧、自助餐廳、中餐廳消費。

📌台北萬豪酒店：攜手桃園大溪笠復威斯汀度假酒店合推「豪享威風‧雙城假期」住房專案，至5月31日止限期打造2泊2食套裝行程，專案價1萬2000元，相當每人只要6000元，平日入住1晚即贈另1家酒店雙人平日住宿券乙張含早餐2客，與美麗華摩天輪票券2張及威斯汀專屬迎賓點心與飲品

📌漢來美食：3月13日起為期1個月，下載並成為《來美食APP》會員，就能到APP上搶領總價值6000元的品牌優惠券，包含精選商品買1送1券、第2件半價優惠券、人氣餐點免費兌換券、百元抵用券等近30項優惠，預計發出百萬張，而到店消費集點可再抽日本東京雙人來回機票、漢來海港吃到飽餐券等好禮。

▲漢來美食旗下 18 個餐飲品牌推出「來美食 APP 會員特典」，6000 元餐券免費送（圖／漢來美食提供）
▲漢來美食旗下 18 個餐飲品牌推出「來美食 APP 會員特典」，6000 元餐券免費送（圖／漢來美食提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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