木村拓哉21歲正妹女兒畢業了！穿正裝「傲人長腿」美翻天
▲木村拓哉（左）的正妹大女兒木村心美（右）畢業了，還透露僅用3年時間就完成大學學程。（圖／翻攝自木村心美IG）
記者郭佩蓉/綜合報導
2023-03-16 12:59:45
日本21歲模特兒、長笛演奏家木村心美（Cocomi）是「不老男神」木村拓哉和工藤靜香的長女，去年底才和媽媽登上《第73屆NHK紅白歌唱大賽》，近日又曬出參加畢業典禮的美照，只見她露出甜美燦笑，穿上合身西裝，使傲人長腿一覽無遺，並透露僅用3年時間就完成大學學程，引起熱議。
▲木村心美是名長笛演奏家。（圖／環球） 就讀日本桐朋學園大學音樂系的木村心美，昨（15）日在IG曬出參加畢業典禮的美照，只見她穿上合身西裝套裝，使傲人長腿一覽無遺，她一手抱著畢業證書，另一手抱著紫色花束，對著鏡頭露出燦笑。當晚，她也在IG限時動態開放問答，有網友詢問：「大學不是要讀4年才能畢業嗎？」她也親切回應：「我讀的是college diploma course（大學文憑課程），因此最快3年就能畢業」。 ▲木村心美（右）去年和媽媽工藤靜香（左）一起登上《第73屆NHK紅白歌唱大賽》。（圖／翻攝自木村心美IG） ▲木村心美身穿合身西裝套裝，使傲人長腿一覽無遺。（圖／翻攝自木村心美IG） ▲木村心美穿上合身西裝套裝參加畢業典禮。（圖／翻攝自木村心美IG） 事實上，木村心美和妹妹木村光希兩人都擁有超高人氣，一舉一動深受網友關注。去年11月木村拓哉過50歲生日，兩姐妹也分別在IG曬出與爸爸的合照祝賀，木村心美當時表示：「這是我最好的朋友，也是我的爸爸生日快樂！50歲了！請繼續瘋狂下去喔！」妹妹則說道：「Happy Birthday to the best dad in the World！很謝謝你，能出生成為爸爸的女兒非常幸福，Love you！」讓粉絲們一睹明星家庭私下活潑甜蜜的樣子。 ▲有網友詢問「大學不是要讀4年才能畢業嗎」，對此，木村心美也親自回應。（圖／翻攝自木村心美IG） ▲木村拓哉50歲生日，女兒木村心美（左）、木村光希（右）都放上父女倆合照慶祝。（圖／翻攝自木村心美、木村光希IG） ▲木村心美放上和爸爸搞怪的互動照。（圖／翻攝自木村心美IG）