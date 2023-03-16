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旭集、饗饗buffet訂位超難？內行2招破解：晚餐1人180元

▲buffet餐廳在台灣有一定的市場，回顧近幾年來以來，不少品牌的buffet餐廳如雨後春筍般開幕。（圖／饗賓集團提供）
▲buffet餐廳在台灣有一定的市場，回顧近幾年來以來，不少品牌的buffet餐廳如雨後春筍般開幕。（圖／饗賓集團提供）

記者張嘉哲/綜合報導

buffet餐廳在台灣有一定的市場，回顧近幾年來以來，不少品牌的buffet餐廳如雨後春筍般開幕，以不同特色吸引顧客。然而近年來最夯的buffet莫過於饗饗、旭集兩大品牌，雖然現在開放一個月前開始訂位，但可以真的說是一位難求，提早一個月網路預約都爆滿，有人電話更是打不通。不過有什麼樣的需求，就有什麼樣的服務！沒想到現在連buffet位置都能代訂，而且還能輕鬆訂到窗邊位，實在太狂！

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從去年到今年，PTT時不時就會出現「旭集、饗饗到底要多難訂位？」的貼文，有網友分享自己打了260通電話才接通，結果訂位之後還沒收到簡訊相當悲劇；有人則是表示「信義旭集100通電話才訂到，差點摔手機」、「竹北旭集20通電話根本沒人接，不知道是怎樣」、「幫公司尾牙訂台北的真的打400到500通才終於打進去........」。

▲「輔大陳若儀」掀起辦桌之亂，狠嗆不如在吃到飽餐廳辦婚宴，網路調查10大Buffet吃到飽餐廳排行出爐，圖為旭集生盛區。（圖／饗賓餐旅事業提供）
▲旭集buffet提前一個月訂位都不一定能訂到，不少人電話打到都快爆掉還是訂不到位。（圖／饗賓餐旅事業提供）
然而不少人都推薦絕招表示，網路訂位因為可以提前一個月開始預訂，於是選定好你想要的時段，例如4月17日要去吃，那麼今晚一過凌晨12點就要馬上到官網預訂才會有位置，如果沒有第一時間的話，就要面臨「現場等候」或者「電話地獄」的摧殘。而《NOWnews》記者在3月16日凌晨12點實測訂4月16日的位置，發現確實如同網友所說，連最難訂的「信義旭集晚餐時段」，都能輕鬆的訂到位置。

不過，其實吃人氣餐廳最近可還是有新招，在網購平台上有人推出「饗饗、旭集Buffet吃到飽餐廳代訂」的服務，其中包括平日、假日的中餐、下午茶以及晚餐時段都有，其中包括景色絕佳的窗邊座位也都能夠訂到！最貴的為假日的晚餐時段，每訂位一個人售價180元，而最便宜則是平日下午茶，每訂位一個人售價60元，且令人沒想到的是，這樣的服務已經有超過2900人購買，回饋也相當良好，沒想到訂位也能變成商機，只能說賣家的商業頭腦真是相當鬼啊！

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▲網購平台上竟然有「buffet代訂服物」，每訂位一個人依照不同時段而有不同價位，販售逼近3000份相當驚人。（圖/蝦皮購物）

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