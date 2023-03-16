不再提「強國等距」理論 柯文哲：因為媒體都被綠營掌握
民眾黨主席柯文哲4月即將啟程訪美，不過卻傳出多個美國僑胞或同鄉會團體，已經揚言「拒絕柯文哲的政治補考」，邀請餐敘或會晤都遭到拒絕，而原因出自於柯文哲的對美、對中理論。對此柯文哲今（16）日受訪時，表示「本來就不期待全世界每個人都歡迎」，但也表示自己已經在黨內要求不要再用「強國等距」這個名詞，直言「媒體都被綠營掌握，被搞認知作戰太難解釋。」
記者丁上程／台北報導
柯文哲今日前往彰化參訪蛋雞畜牧場，並於會後接受媒體訪問。被問到4月即將訪美，不過已經有多個美國同鄉會及僑胞團體都表示不願參與餐敘或會晤，直言原因在於柯文哲的兩岸立場搖擺不定。對此柯文哲則坦言，在這個世界上不可能有100%的人支持你，總是會有支持有反對，所以要說服那些人增加支持、減少反對，「朋友要多敵人要少，團結一切可團結的力量，你也不能期待說全世界每個人都歡迎你。」
話鋒一轉柯文哲也表示，之前提出的「強國等距」說詞已經要求黨內不要再使用。「本來的概念是力矩，不是距離，是說要在中美之間求取一個平衡。」柯文哲直言，他認為媒體還是掌握在綠營手中，所以不管他講什麼，都會搞成「認知作戰」，「所以有時候太難解釋，這個字詞就不要用。」柯文哲強調，但在中美之間求取一個平衡，這仍舊是他的基本國策。
現場媒體則詢問，國民黨方面昨日公佈了選策會名單，成員也備受外界關注與討論。對此柯文哲則低調表示「國民黨的家務事不好評論」，並表示每個政黨都有自己的想法跟政策，不便多加批評。而針對藍白合議題，柯文哲仍舊維持原有論調，表示身為一個政黨，還是要努力去爭取自己的成長，「藍白合在立法院可以在不同的議題上合作，政黨的主體性我們還是自己要處理，所以不會動不動講藍白合。」