張忠謀看英特爾「一個人跳舞」　談地緣政治自由貿易瀕死

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外界關注英特爾在美國打造自己的晶圓代工會不會對台積電造成威脅？為此，Chris Miller表示，半導體供應鏈沒有一個國家能夠做到自給自足的，因為成本會非常高，技術也沒有比較好，台積電因為擁有經濟規模優勢，因此成為領頭羊，若要從頭打造晶圓代工並不容易。
張忠謀對此表示贊同，並引用輝達執行長黃仁勳說過的「台積電已經學會跟400個夥伴一起共舞合作，英特爾卻從頭到尾都是一個人在舞池跳舞。」英特爾是否威脅台積電，或許張忠謀認為黃仁勳早就已經預言了。
今年初爆出，台積電創辦人張忠謀於2022年底台積電美國亞利桑那州廠的移機典禮上，當著拜登總統的面表示：「全球化與自由貿易幾乎已死」，他認為半導體業者面臨的局勢，已經因地緣政治劇烈改變，警告全球化和自由貿易幾近壽終正寢外，還說不太可能起死回生，這讓全球化與自由貿易一下成為政經界熱門話題。
而今日論壇上談及自由貿易，Chris Miller指出，晶片製造需要經濟規模，但也要考慮如果過度集中，尤其是現在地緣政治比過去更危險，如果稍有不慎，世界經濟都會受到影響。
如今各國爭相發展半導體產業，張忠謀表示這顯示晶片產業全球化自由貿易已死，半導體進入不同賽局。再看看美國除了自身發展半導體之外，更對中國有限制就能知道，「我對這點沒什麼意見，甚至我支持這樣方向」，而關於中國半導體技術，他認為起碼落後台灣5、6年。
另外，談及美國設廠，張忠謀再度重申，成本勢必會上升，預估美國製造的成本會比台灣製造多50%。他說台灣、日本、南韓的競爭優勢主要是工作文化，如果在美國機台半夜故障，大概要隔天人員才能到場並修好，但在台灣或許半夜兩點就好了，這就是工作文化產生的競爭力。