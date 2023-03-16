《黑暗榮耀》宋慧喬演技炸裂！有望奪視后 最大勁敵曝光
41歲的韓劇女王宋慧喬，在Netflix電視劇《黑暗榮耀》飾演被霸凌的女學生，成長後展開一連串縝密且爽快的復仇計劃，過程精彩刺激，讓觀眾看到欲罷不能，外貌柔弱美麗的她，展現不同於以往的黑化演技，獲得極高評價，可望成為百想藝術大賞的視后角逐者，不過，今年女演員作品突出，包括《非常律師禹英禑》朴恩斌、《王后傘下》金憓秀及《代理公司》李寶英都有精彩表現，尤其是飾演自閉症律師的朴恩斌，被視為是宋慧喬的最大勁敵。
記者江芷稜/綜合報導
以電視劇《藍色生死戀》崛起的宋慧喬，主演的《浪漫滿屋》、《太陽的後裔》都有高收視率，讓她人氣超旺，成為韓國最高片酬女星，每一集的片酬約為2億元韓幣（約469萬元新台幣），拍完16集的《黑暗榮耀》就有7500萬元台幣入袋，收入相當驚人，不過始終與演技獎項無緣，大多獲得人氣大賞、螢幕情侶獎。
這次她在《黑暗榮耀》遮掩美麗外表，總是一身黑衣現身，以特殊化妝在身上增添傷疤，瘦弱模樣令人心疼，和配角們對戲時的憤怒神情，完全一改過往表演，尤其是在媽媽放火後，她冷漠將媽媽送進精神病院的那幾場戲，又哭又笑的表情，就像換了一個人，讓觀眾眼睛為之一亮，認為這是她最有機會獲得百想大賞視后的一次。
不過，朴恩斌在《非常律師》扮演的自閉症律師難度極高，再加上她幾乎一人獨挑大樑扛起該劇，比起《黑暗榮耀》配角極為搶眼，朴恩斌看起來機會更大，網友苦惱說「這也太難選，可不可以兩人一起拿獎？」、「如果單純以表演難度而言，真的是朴恩斌」、「剛看完《黑暗榮耀2》，宋慧喬演技簡直瘋了啊」，還有影迷想得周到，「我覺得視后會給宋慧喬，因為大賞要頒給朴恩斌！」