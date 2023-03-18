影／蒲亭真能被捕？國際刑事法院逮捕令　意義影響一次看

泰國前總理盈拉激似奧斯卡影后　合照引起網友瘋傳

▲泰國前總理盈拉（左）和奧斯卡影后楊紫瓊（右）的合照。（圖／翻攝自Instagram）
▲泰國前總理盈拉（左）和奧斯卡影后楊紫瓊（右）的合照。（圖／翻攝自Instagram）

記者賴正琳／綜合報導

憑藉《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）成為奧斯卡金像獎（Academy Awards）近百年來首位亞裔影后的楊紫瓊（Michelle Yeoh Choo-Kheng），是近期全球的熱門話題。然而，在泰國卻瘋傳起前總理盈拉·欽那瓦（Yingluck Shinawatra）和奧斯卡影后的合照，由於兩人長相十分相似，網友笑稱：「看來多重宇宙是真的。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲泰國前總理盈拉在判決宣判前落跑，疑似潛逃至杜拜。（圖／達志影像 ／美聯社）
▲泰國前總理盈拉。（圖／達志影像 ／美聯社）
泰國史上首位女總理盈拉是名傳奇人物，她出生於泰國第四代華裔的名門望族，哥哥塔克辛·欽那瓦（Thaksin Chinnawat ）也當過總理。她從小認真唸書，進入清邁大學就讀後順利畢業，並到肯塔基州立大學（Kentucky State University）留學，獲得該大學的政治學學士學位和碩士學位。完成學業後她進入商界，當上塔克辛家族電訊企業（Advanced Info Service Public Company Limited，簡稱AIS）的總裁，接著又擔任房地產公司SC Asset Corp的總裁。

▲盈拉釋出和哥哥塔克辛·欽那瓦（左）的近期合照。（圖／翻攝自Instagram）
▲盈拉釋出和哥哥塔克辛·欽那瓦（左）的近期合照。（圖／翻攝自Instagram）
雖然當上女總裁，但仍無法阻擋她的雄心壯志，因此她進入政界。由於家族本身便有商界和政界背景，她的政治之路一開始非常順遂。2011年7月3日，盈拉領導的為泰黨在國會打敗民主黨，同年8月5日，盈拉經國會推選，正式就任為泰國歷史上首位女性總理。

然而，她擔任總理後，被捲入軍政府政變風波，地位搖搖欲墜。綜合外國媒體，2014年5月7日，泰國憲法法院八名法官因稻米補貼政策「指控盈拉濫權」，同時，她遭到軍政府帕拉育將軍（General Prayut Chan-O-Cha）罷黜，盈拉被迫下台，結束二年九個月的總理生涯。2014年5月23日，一度傳出其被捕的消息，後來外界證實是受到軍政府禁錮。

▲泰國前總理盈拉已從泰國潛逃出境，據傳已逃到杜拜。（圖／達志影像／美聯社）
▲泰國前總理盈拉從泰國潛逃出境，展開流亡之路。（圖／達志影像／美聯社）
2017年5月19日，泰國最高法院開始審理盈拉瀆職案，盈拉於案件審訊期間潛逃出泰國，偷偷從泰國走陸路經過柬埔寨，開始流亡生涯。2017年9月27日，泰國當地法院作出缺席判決，斷定她的罪名成立，判處有期徒刑五年。此後，盈拉展開流亡生涯，據傳她先逃到杜拜，過程中她試圖向英國尋求政治庇護，不過沒有成功，期間她接任香港一間港口貿易公司的董事長。最後，她在2019年8月8日獲得歐洲國家賽爾維亞的國籍，並重新返回商界。

事實上，塔克辛家族的資產龐大，富比世（Forbes）曾保守估計她哥哥塔克辛·欽那瓦的個人資產，高達19億美元，且兄妹倆積極做慈善，受到泰國部分民眾的愛戴，但政論家直言歷經紅衫軍事件、泰國軍政府政變和流亡之路，兄妹倆可能無法再回歸泰國政壇。然而，塔克辛·欽那瓦的36歲么女佩通坦（Paethongtarn Shinawatra）早已宣布參選今（2023）年5月前舉行的泰國總理大選，外型亮眼的她是目前民調最高的總理候選人，塔克辛家族再次出現在泰國媒體的鎂光燈下。

▲佩通坦是泰國人眼中的人生勝利組。（圖／翻攝自Instaram）
▲佩通坦是泰國人眼中的人生勝利組。（圖／翻攝自Instaram）
盈拉雖然在泰國是名政治犯，而不能回到母國，但目前居住在海外的她同時經營社群平台，她的Instagram有超過57萬人追蹤。如今，盈拉時常在各國旅遊和經商，生活多采多姿。日前，她上傳跟楊紫瓊的合照引起網友留言和瘋傳，有網友驚呼：「原來楊紫瓊真的在另一個平行宇宙當過總理了。」逗趣的留言內容，讓人們莞爾一笑。


影／「臥舖火車」在越南　網紅揭新奇體驗

東南亞五國風味菜色　台南推廣觀光

新增中階技術屠宰工作　「移工留才久用方案」再放寬

新二代考上台大、休假做雞湯　關懷銀髮族獲築夢計畫補助

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀