泰國前總理盈拉激似奧斯卡影后　合照引起網友瘋傳

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雖然當上女總裁，但仍無法阻擋她的雄心壯志，因此她進入政界。由於家族本身便有商界和政界背景，她的政治之路一開始非常順遂。2011年7月3日，盈拉領導的為泰黨在國會打敗民主黨，同年8月5日，盈拉經國會推選，正式就任為泰國歷史上首位女性總理。
然而，她擔任總理後，被捲入軍政府政變風波，地位搖搖欲墜。綜合外國媒體，2014年5月7日，泰國憲法法院八名法官因稻米補貼政策「指控盈拉濫權」，同時，她遭到軍政府帕拉育將軍（General Prayut Chan-O-Cha）罷黜，盈拉被迫下台，結束二年九個月的總理生涯。2014年5月23日，一度傳出其被捕的消息，後來外界證實是受到軍政府禁錮。
2017年5月19日，泰國最高法院開始審理盈拉瀆職案，盈拉於案件審訊期間潛逃出泰國，偷偷從泰國走陸路經過柬埔寨，開始流亡生涯。2017年9月27日，泰國當地法院作出缺席判決，斷定她的罪名成立，判處有期徒刑五年。此後，盈拉展開流亡生涯，據傳她先逃到杜拜，過程中她試圖向英國尋求政治庇護，不過沒有成功，期間她接任香港一間港口貿易公司的董事長。最後，她在2019年8月8日獲得歐洲國家賽爾維亞的國籍，並重新返回商界。
事實上，塔克辛家族的資產龐大，富比世（Forbes）曾保守估計她哥哥塔克辛·欽那瓦的個人資產，高達19億美元，且兄妹倆積極做慈善，受到泰國部分民眾的愛戴，但政論家直言歷經紅衫軍事件、泰國軍政府政變和流亡之路，兄妹倆可能無法再回歸泰國政壇。然而，塔克辛·欽那瓦的36歲么女佩通坦（Paethongtarn Shinawatra）早已宣布參選今（2023）年5月前舉行的泰國總理大選，外型亮眼的她是目前民調最高的總理候選人，塔克辛家族再次出現在泰國媒體的鎂光燈下。
盈拉雖然在泰國是名政治犯，而不能回到母國，但目前居住在海外的她同時經營社群平台，她的Instagram有超過57萬人追蹤。如今，盈拉時常在各國旅遊和經商，生活多采多姿。日前，她上傳跟楊紫瓊的合照引起網友留言和瘋傳，有網友驚呼：「原來楊紫瓊真的在另一個平行宇宙當過總理了。」逗趣的留言內容，讓人們莞爾一笑。