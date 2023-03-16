名家論壇》陳冲／元宇宙的未竟志業

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對Meta（臉書）來說，如以事後諸葛的觀點，堪稱光榮的一役。雖穩定幣被迫停擺，又處分家當，將Libra（其後改名Diem）的資訊設備、智財權打包，以二億美元破盤價出售予加州Silvergate bank（有名的虛擬幣之友），好像灰頭土臉。但在最近震動全美的矽谷銀行（SVB）案件，傳出不少科技銀行不穩，其中赫然發現前不久，Silvergate bank在SVB之前已宣告破產，原因之一，即與臉書交易提列1.96億損失有關，形同全損，而祖克伯還算撿回一些血本。當然Meta不在乎兩億美元，而重點是能夠迫使全球央行一致努力研發CBDC；依BIS或IMF資料，截至目前，舉世已有超過一百家中央銀行將CBDC列為工作重點，僅此一點，祖克伯應該感到功在社稷、面子十足。
事實上，在2018年臉書醞釀Libra的過程中，國際貨幣基金、歐洲中央銀行、美國聯準會等，都已意識到此與Bitcoin等虛擬幣，在支付領域迄今不成氣候的態勢不同，這些US-led West的央行領導人，對央行主權貨幣的言論，都有顯著的改變，由一貫的質疑、否定，轉為鼓勵研發。巧的是，對本人2006年起在報端建議研發software-based currency一向哂笑置之的台灣中央銀行，也於2019/6默默成立數位貨幣研究小組，恰巧也是祖克伯宣示Libra的同一時間，其中玄虛，就有待史家驗證。
2023年伊始，IMF就有一份研究報告指出，國際貨幣體系有裂解之虞，而數位主權貨幣將加速此一過程。緊接著末日博士魯比尼在金融時報投書，不僅認同CBDC的趨勢，而且率直點名單一貨幣將被Bipolar currency regime（雙元貨幣體系）取代，並明言雙元即為美元及人民幣，坐實去年白宮針對數位資產兩度發布行政命令的顧慮。今年八月，金磚五國預定在南非開會，將驗收去年宣示要組建「一籃子貨幣」BRICS+的可行性，屆時不論具體結果如何，挾全球數位主權貨幣領先進度的RMB，必有舉足輕重的角色。
放眼未來，相信在2028前，國際貨幣體系會有如下現象：
- 主要國家（例如G-7）都有相當比例交易使用CBDC或DCEP（央行主權貨幣）。
- 單一貨幣主宰國際儲備貨幣的時代不再。
- 雙元或多元貨幣體系來臨，其中人民幣角色不容忽略。
- 美國必將負隅捍衛美元現有的優勢及特權。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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