Switch「9大故障原因」出爐！充電超常出錯　寵物也上榜

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此外還有「使用錯誤的充電線」、「強行插入和拔除充電線」、「強行卸除Joy-Con」等，玩家若使用非Switch專用的充電線，或強行插入和拔除充電線的話，充電線的插孔部分及Switch的插孔可能受損。若主機進行充電時，發現充電線無法插進插孔，請再次確認所使用的充電線是否正確，或是充電線有否被反轉使用等，至於想用TV模式遊玩時，需要從Switch上卸除Joy-Con，提醒玩家，應一邊按押背面的卸除鍵，一邊慢慢把Joy-Con卸除，強行把Joy-Con卸除會導致Joy-Con與主機的接觸部分變寬鬆，日後把Joy-Con安裝至主機時，也會變得容易脫落。
「機台受潮」的部分，常見故障原因有「小心主機在隨行包中或房間中被水濺濕」、「沒有抹乾雙手觸碰主機」、「觸摸遊戲卡匣端子」、「變成寵物的玩具」等，任天堂特別指出，Switch除了要避免潑水外，也應該放在環境乾燥的地方，雙手未擦乾的情況下觸碰Switch，濕氣也會導致內部零件故障；值得注意的是，即使想確認遊戲卡是否正常運作，也不要觸摸卡匣讀取槽，以免遊戲卡資料無法讀取，最後「寵物」的部分，許多玩家因一時大意，導致Switch被寵物口水或尿液濺濕，以上都要多加注意。