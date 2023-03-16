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Switch「9大故障原因」出爐！充電超常出錯　寵物也上榜

▲任天堂官方近日公布「最容易導致Switch故障」的9大原因。 （圖／翻攝Pexles）
▲任天堂官方近日公布「最容易導致Switch故障」的9大原因。 （圖／翻攝Pexles）

記者張志浩/綜合報導

任天堂（Nintendo）的Switch機台是許多人娛樂消遣的好工具，且隨著越來越多的遊戲釋出，較方便攜帶的Switch也在近年成為市場上超熱門的商品，不過擁有Switch的玩家們還是要好好對待機台，任天堂官方近日公布「最容易導致Switch故障」的9大原因，其中不乏摔落地板、充電方式錯誤、甚至變成寵物的玩具等等，提醒玩家們日常使用上一定要善待Switch，才不會讓自己花冤枉錢。

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任天堂將常見故障分為「變型及內部破損」以及「機台受潮」兩種，在「變型及內部破損」中包括「跌落地板或地面」、「放置在沙發或椅子上誤坐」、「強行把主機塞進隨行包」，以上3種常常在發生後，Switch的外表看似無特別的外傷，但實際上有可能導致按鍵或操控搖桿受損、Joy-Con變形、螢幕破裂、點觸功能受損等情況。

▲Switch遊戲片有一股苦味，不慎吃到會有害健康嗎？官方表示：苦澀成分是來自於苯甲地那銨，對健康無害。但沒事真的不用特別去嘗試。(圖／記者周淑萍攝)
▲任天堂官方提醒，即使想確認遊戲卡是否正常運作，也不要觸摸卡匣讀取槽，以免遊戲卡資料無法讀取。(示意圖／記者周淑萍攝)
此外還有「使用錯誤的充電線」、「強行插入和拔除充電線」、「強行卸除Joy-Con」等，玩家若使用非Switch專用的充電線，或強行插入和拔除充電線的話，充電線的插孔部分及Switch的插孔可能受損。若主機進行充電時，發現充電線無法插進插孔，請再次確認所使用的充電線是否正確，或是充電線有否被反轉使用等，至於想用TV模式遊玩時，需要從Switch上卸除Joy-Con，提醒玩家，應一邊按押背面的卸除鍵，一邊慢慢把Joy-Con卸除，強行把Joy-Con卸除會導致Joy-Con與主機的接觸部分變寬鬆，日後把Joy-Con安裝至主機時，也會變得容易脫落。

「機台受潮」的部分，常見故障原因有「小心主機在隨行包中或房間中被水濺濕」、「沒有抹乾雙手觸碰主機」、「觸摸遊戲卡匣端子」、「變成寵物的玩具」等，任天堂特別指出，Switch除了要避免潑水外，也應該放在環境乾燥的地方，雙手未擦乾的情況下觸碰Switch，濕氣也會導致內部零件故障；值得注意的是，即使想確認遊戲卡是否正常運作，也不要觸摸卡匣讀取槽，以免遊戲卡資料無法讀取，最後「寵物」的部分，許多玩家因一時大意，導致Switch被寵物口水或尿液濺濕，以上都要多加注意。
 

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