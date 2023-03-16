張秀卿求子心切！獲送子觀音「神器」　持續拚造人

張秀卿即將在3月17日推出新專輯《我是女王》，日前拍攝新歌〈墾丁初戀〉MV，她大方分享人生的第一個暗戀，此外，日前受邀赴小琉球的送子觀音廟演出，求子心切的張秀卿特別多留一天參拜，擲筊獲贈廟宇唯一的一件神明披風神器，也得到堅持努力的鼓勵，「我相信這就是緣分，我仍不放棄會持續的努力，靜待佳音！」
記者吳雨婕/綜合報導
聊到新歌〈墾丁初戀〉張秀卿直說演唱新歌滿滿的青春回憶殺，彷如進入時光隧道，重返少女時代，與14歲的自己再次相遇，張秀卿大方分享生平第一個暗戀，表示國中時暗戀家住墾丁的學長，在自家附近常用公用電話打給學長，而學長家沒電話，必須打電話到里長家，再幫忙通知轉接電話，而里長也據實告知她：「妳已經是第8位女生打來。」但年少的張秀卿，仍努力堅持的持續致電，每次打電話給學長也不敢表白心意，只能藉日常生活閒聊，「當時對少女的我仍是小確幸，因此我的少女時代就是忙著打公用電話，但僅只是暗戀，單純的聽到學長聲音就很滿足開心，隨著學長畢業離開屏東，人生的第一個暗戀也宣告結束。」張秀卿更坦言：「我一直都很喜歡高帥型的男生，但現在的老公例外，相處還是很重要，外型只是參考，有心最重要啦！」
近來忙著新專輯宣傳，日前赴小琉球應邀至送子觀音廟演出，求子心切的張秀卿特別多留一天參拜，擲筊驚喜獲贈廟宇唯一的一件神明披風神器，同時擲筊也得到堅持努力的鼓勵，「演唱多次廟會活動，第一次受邀在送子觀音的廟會演出，我相信這就是緣分，我仍不放棄會持續的努力。」