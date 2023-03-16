普發6000元要來了！網見「發放時間」超尷尬：馬上還回去
全民普發6000元準備要來了，今（16）日財政部在行政院會中報告「全民共享普發現金」相關方式，自3月22日開放「登記入帳」，消息也引發全民關注，但就有網友發覺「發放時間」相當尷尬，忍不住抱怨喊：根本不敢花、馬上還回去。
記者潘毅/綜合報導
全民普發6000元的《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》在2月21日時三讀通過，而今（16）日財政部也正式公布「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」五種領取方式，其中登記入帳將在3月22日當天開放，預估是能最快領到現金的方案。
不過台灣從4月開始就是「繳稅季」，牌照稅、所得稅等都陸續找上門來。因此就有網友在論壇Dcard上發文抱怨，「6000無論是投資加碼、存錢甚至是消費都是起不到多大的作用，尤其又發在繳稅季，一些人的想法是『那乾脆就拿來繳稅吧』，發在這種尷尬的時候，如果大家都拿來繳稅是不是就失去了意義了？」
貼文也引起上班族的共鳴：「6000繳稅都不夠，我還要填資料，領多繳退的再繳新的，真的不知道在幹嘛」、「對我來說，6000不夠繳五月的所得稅」、「根本不想花，會爽的只有免繳稅的人以及學生」、「看到自己繳的納稅錢被這樣亂花，就會覺得很無言」。
但仍有一些人認為「這6000大概可以讓我安穩用到下次領薪吧」、「6000對學生來說很多，可以做很多事」、「通常都是父子騎驢怎樣都有人罵啦」、「不發錢還是要繳稅啊，哪裡來的拿去繳稅還差不多的想法」。