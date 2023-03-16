BLACKPINK Lisa「亞洲第一」破紀錄！IG粉絲4年衝破9千萬
韓國人氣女團「BLACKPINK」舉辦第2次世界巡迴演唱會「BORN PINK」，這週末將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，讓全台歌迷相當興奮，而BLACKPINK裡4位成員都有超高人氣，各個IG粉絲追蹤數都突破5000萬，其中泰國成員Lisa更是穩居第一，現在已經衝破9000萬大關。
記者賴禹妡/台北報導
目前韓流明星IG的粉絲數冠軍就是BLACKPINK裡的Lisa，辦IG個人帳號才4年8個月的時間，粉絲數就衝破9000萬大關，不僅是亞洲最快紀錄保持人，更是IG上擁有最多粉絲的K-POP明星。
另外，韓流明星IG粉絲數排名第二為BLACKPINK的Jennie，有7573萬人追蹤，第三名是「防彈少年團」（BTS）的官方IG，有7242萬人追蹤，第四、五名則由同是BLACKPINK成員的Jisoo、Rosé拿下，兩人粉絲數分別是7014萬及6857萬，由此可見BLACKPINK全員霸榜，天團受歡迎的程度不可小覷。
不只韓流明星，目前IG粉絲數最多的亞洲明星為印度運動員維拉哥利（Virat Kohli），有2億4000萬人正在追蹤，靠著電影《神力女超人》爆紅的以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）的IG粉絲則是高達9790萬人。