被點名接棒新北　劉和然：民主國家沒有接班人

隨著2024總統大選接近，新北市長侯友宜的參選氣勢也越來越明顯，被外界傳是侯友宜接班人的新北市副市長劉和然，今（16）日在接受媒體專訪時表示，民主國家沒有接班人，江山代有才人出，當校長已經實現他的人生夢想，目前沒有規劃下一步。
記者吳嘉億／新北報導
節目主持人王淺秋是問劉和然對於侯友宜是否準備好挑戰2024總統大位？對此，劉和然表示，他無法代替侯回答，說實話他沒有親口詢問過侯的想法，畢竟這種事情很敏感，怎麼回答都不對，至於內部會議也從未下達任何和選舉有關的指令，只是謹守市政優先的本分，叮囑局處首長和區長要把市民的大小事情放在心上。
王淺秋也問到是否是好的國家領導人？劉和然則是斬釘截鐵地回答是，指出台灣有不少人才可以擔任國家領導人，但自己和侯共事多年，貼身觀察到侯在處理五股垃圾山、塭仔圳重劃區的執行力、魄力和霸氣，也有愛護動物溫暖的一面，至於有沒有機會，則說「不是我能判斷」。
對於外接傳聞的新北市長接班人選，點名劉和然跟台北市副市長李四川。對此，劉和然則是強調民主國家沒有接班人，並重申侯友宜近日常談的「以民為天」，表示李四川是他的老同事、老長官，兩人共事多年，他是很好的人才。
劉和然也在訪談中講到，江山代有才人出，人才是國家的，該提拔就提拔，不能有私心，希望大家多關心民生議題，就不會去揣測政治。