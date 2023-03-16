《黑暗榮耀》電棒燒皮膚祕照被公開！宋慧喬腿軟畫面超虐
韓劇《黑暗榮耀》（The Glory）熱播中，女主角宋慧喬也放上10張從未曝光的幕後花絮照，包含在工廠打工、檢視攝影機畫面以及讀劇本等，其中她在修車廠聽見烤肉聲，害怕到顫抖的照片也一併公開。
記者陳雅蘭/綜合報導
宋慧喬在《黑暗榮耀》裡飾演文同珢，高中被朴涎鎮（林智妍 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅 飾（金赫拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）、孫慏梧（金建宇 飾）盯上，慘淪為5人的霸凌對象，她被潑水、脫衣、勒索、電棒燙燒皮膚樣樣來，導致文同珢自高中開始，只要聽到烤肉的「滋滋」聲，就會發抖冒汗，陰影揮之不去。
宋慧喬公開《黑暗榮耀》第一季的幕後花絮照，其中包含她在修車廠檢查事故車輛，車廠員工在一旁烤肉時，讓她回想高中被電棒燙燒皮膚的回憶，宋慧喬嚇到腳軟蹲下，冷汗直流，整身沾滿汽油污漬，周邊人士見狀趕緊上前攙扶，引起不小騷動。
宋慧喬這組貼文，目前已有101萬人按讚，她透露這是「#Theglory1」，預計還會再曝光第二季照片，令不少粉絲相當期待。
※【NOWnews 今日新聞
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