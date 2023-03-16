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接見拔河國家隊　蔡英文讚：讓世界看到台灣的「力與美」

▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

總統蔡英文今（16）日上午接見「2022年世界室外拔河錦標賽代表隊」，肯定選手們的傑出表現，讓世界看見台灣的「力與美」；她也表示，全球疫情趨緩，選手們將更有機會出國比賽、累積經驗，代表台灣在世界各地發光發熱，政府會全力提供選手們後勤支援，一起打造堅韌的國家代表隊。

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▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
蔡英文致詞時表示，歡迎大家來到總統府，首先她要恭喜代表團的成員，在2022年世界室外拔河錦標賽中，創下4金1銀1銅的成績，讓世界看見台灣的「力與美」。她要代表台灣人民向選手們說「台灣以你們為榮」。

蔡英文說，2022年的世錦賽，全球共有21個國家、130支隊伍參加，能夠達成這項優異的成績非常不簡單。在這之前，女子代表團成員更在去年7月的世界運動會，以全勝之姿，締造女子5連霸的優異紀錄。

蔡英文指出，這些優異成績的背後充滿選手們辛苦的汗水和淚水，大家經過不斷的練習，雙手都布滿厚繭和傷口；為了比賽，還要時常調控飲食，來爭取體重優勢。這幾年因為疫情，讓選手的訓練面對更艱難的挑戰，不過大家依然堅忍不拔，全力以赴，最後也能突破自我，成就不凡。

蔡英文表示，她要感謝大家，讓人看到拔河不只是靠「力氣」，更要靠「志氣」。相信辛苦的過程，一定會成為大家共同的甜美回憶，代表團成員也已經是大家心目中，非常堅韌的「繩力超人」。

她也特別感謝拔河運動協會和教練們的陪伴與指導，以及所有代表團的工作夥伴，做選手們最可靠的後盾，一起創造出亮眼的成績。

蔡英文提到，2026年世界室內拔河錦標賽將在台灣舉辦。這是台灣第一次取得最高層級拔河賽事的主辦權，具有重大的意義。台灣能夠以地主國，迎接各國好友，大家也期待，台灣選手能把金牌留在台灣。

蔡英文指出，現在全球疫情趨緩，選手們將更有機會出國比賽、累積經驗，代表台灣在世界各地發光發熱，政府也會全力提供選手們後勤支援，一起打造堅韌的國家代表隊。

蔡英文表示，今天也準備了兩個幸運小物要送給大家。一個是台灣形狀的抱枕，另一個是「世界、台灣」的行李吊牌，祝福選手們在外征戰時，能「拔出台灣的自信，拉近台灣與世界的距離」。

代表團一行由中華民國拔河運動協會理事長陳建平率領、教育部長潘文忠及體育署副署長林哲宏陪同，一同赴總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。

▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）
▲蔡英文接見2022年世界室外拔河錦標賽代表隊。（圖／總統府提供）

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