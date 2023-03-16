小S「背後批評來賓」當場被抓包！尷尬場面曝：不知怎接
女星小S（徐熙娣）出道多年，個性直爽不做作，深受大批粉絲喜愛，不過在多年的演藝生涯中也曾遇過不少尷尬的事。近日她在節目《小姐不熙娣》自爆以前主持《娛樂百分百》訪問某來賓時，對方全程擺臭臉，但其實是因為她在錄影前在化妝間偷批評對方，還被當事人聽見，「完全不知道怎麼接下去」，親自還原超尷尬場面，讓全場來賓驚呼連連。
記者郭佩蓉/綜合報導
小S近日在節目《小姐不熙娣》表示：「有沒有社會化真的很重要！」她坦言當年剛主持《娛樂百分百》的時候，在化妝間看來賓的資料時，邊看邊講：「這XXX啊，有紅嗎？感覺很不紅欸，好難訪喔！」結果講完一抬頭，竟然與當事人四目相交，讓小S瞬間臉垮，雖然尷尬，還是硬擠出一個「嗨」向對方打招呼，「哇真的不知道要接什麼耶」。
當時還沒社會化的小S不知該如何化解尷尬場面，只能硬著頭皮進棚直播訪問，「整段訪問他都大擺臭臉」，但是更令她感到尷尬的是，在訪問中還是要說：「這張專輯聽說很受歡迎喔，恭喜你啊，在排行榜還占前幾名，真的很好聽耶！」愈講愈糗，連自己都快受不了。
助理主持人派翠克聽完還笑說：「但妳前五分鐘明明就在罵他，那他到現在還紅嗎？」小S則表示自己已經忘記是誰了，「說真的我忘了他是誰，我真的忘了耶。」因此也不知道對方目前是否有推出新專輯。