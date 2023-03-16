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限時3天！全家特濃美式買1送1　霜淇淋25元口味任挑

▲全家限時五六日三天，到門市使用全盈+PAY支付，特濃美式買一送一。（圖／全家提供）
▲全家限時五六日三天，到門市使用全盈+PAY支付，特濃美式買一送一。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

3/18即將迎來國際早餐節，全家推出三大優惠，包括在明（17）日起限時3天，使用全盈+PAY結帳，全家Fami!ce霜淇淋、Let’s Café大杯特濃美式、SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1，相當於霜淇淋只要25元就能開吃；同時，7-11則有拿鐵、美式、奶茶買4送2組合優惠。

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🟡全家

優惠一：3/17~3/19使用全盈+PAY支付，享全家Fami!ce霜淇淋任挑口味、Let’ s Café特濃美式（大杯，冰熱不限）、SAKImoto嵜本玉米濃湯買一送一。把握抹茶季節尾聲，還沒吃過茶香濃厚的春日抹茶口味，千萬別錯過。

▲即日起至3/21也推出金飯糰全品項第二件6折及指定包子任選第二件6折的優惠活動。
▲即日起至3/21推出金飯糰全品項第二件6折及指定包子任選第二件6折的優惠活動。（圖／全家提供）
優惠二：即日起至3/21，推出金飯糰全品項第二件6折及指定包子任選第二件6折的優惠活動。因應家庭需求，即日起至4/4同推匠土司家庭號搭配光泉鮮乳(936ml)只要109元的優惠價。

優惠三：全家會員限定，即日起至3/19，Häagen-Dazs指定迷你杯系列推出2件139元活動，包含基本款的草莓、香草、巧克力，以及特別口味的藍莓塔、紅絲絨起司蛋糕等10種口味。4/4前購買迷你杯/雪糕任一件可集1個章，其中藍莓塔迷你杯/雪糕再加贈1個章，集滿6個章以上，就可兌換全家30元購物金，或是將限量環保杯、保冷袋、摺疊收納箱等生活居家好物。

▲指定迷你杯系列推出2件139元活動，十種口味任你搭。
▲指定迷你杯系列推出2件139元活動，十種口味任你搭。（圖／全家提供）
🟡7-11
7-ELEVEN行動隨時取推出限時優惠，3月17日起至3月24日止，CITY CAFE大杯拿鐵3杯+原賞指定三明治39元系列商品任選3個優惠價200元，改選美式組合變180元。還有特大美式、特大拿鐵、四季純奶青、經典純奶茶、精品美式、燕麥拿鐵、燕麥奶茶、黑糖珍珠燕麥奶，任選買4送2優惠，冰熱可以互換，約67折。

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