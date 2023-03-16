阿昭署長防詐影片　國外友軍也力挺宣傳

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日本台灣交流協會代表更在聽取保二總隊介紹警政署所製作的「阿昭署長宣導防詐系列影片」後，對詳細介紹詐騙手法的內容相當感興趣，並說明日本目前的詐欺犯罪樣態，與「阿昭署長」所提醒的手法雷同，立即將宣導防詐影片上架該協會智財專網，提醒在台日本民眾注意防範，警方也擴大在日本僑民經常瀏覽的「樂天市場」網站首頁刊登跑馬燈，提醒購物前先認識網路購物詐騙手法，避免上當受騙。
另外，在112年2月間，保二總隊與印尼警方於座談時，交流查緝仿冒名牌包問題防治機制，並對我國防詐宣導口訣「一聽、二掛、三查證」簡短好記大為稱讚!將參考我國宣導作法加以運用並允諾如警方有發現詐騙網站可通報該調查處協助封鎖網域，共同打擊詐騙集團。
保二總隊刑警大隊呼籲民眾勿因一時的貪小便宜成為被害人，對於任何訊息應小心查證，凡事遵守「三不原則」，不隨意交付個人資料，不隨意聽從指示操作ATM，不理會來路不明的電話或訊息，方能有效避免受騙上當，確保自己的財產安全。
至於友軍們力挺反詐宣導的連結計有樂天市場、蝦皮拍賣、FILA(斐樂股份有限公司、日本台灣交流協會、台灣國際圖書業交流協會、財團法人台灣唱片出版事業基金會等。