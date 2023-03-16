BNT疫苗核准效期展延18個月！這「4類接種對象」限制解除
中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，有關國內現有之Pfizer/BioNTech COVID-19疫苗未解凍效期，已核准由原廠製造日起12個月展延至18個月，其中成人劑型未解凍效期展延至今(2023)年9月21日，另兒童劑型及幼兒劑型展延至今年10月31日。故指揮中心原於今年2月6日宣布請民眾留意之Pfizer/BioNTech COVID-19疫苗接種時程(含預約作業)注意事項不再適用，即日起恢復或持續提供幼兒、兒童及青少年第1劑基礎劑接種，以及5歲以上後續劑次接種使用；提醒尚未接種基礎劑或後續劑次對象可選擇接種。
記者林莞茜／綜合報導
指揮中心呼籲，防疫措施逐漸鬆綁，接種COVID-19疫苗可減少感染，並降低重症及死亡風險，請民眾儘速完成接種，提升保護力，解封更安心。民眾可透過疾管署官網「疫苗加一，解封安心」專區，查詢該專區中的「COVID-19疫苗接種院所」，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。
※【NOWnews 今日新聞
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