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本土首度驗出亞型變異株「XBB.1.5」！2例皆為重複感染

▲指揮中心表示，新檢出65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。（圖／指揮中心）
▲指揮中心表示，新檢出65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。（圖／指揮中心）

記者陳苾暐／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內上週(3/10-3/16)平均每日新增8,959例COVID-19確定病例，其中為8,804例本土個案及155例境外移入；另上週平均每日新增研判41例死亡。較前一週均呈下降趨勢。另新增檢出65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。

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指揮中心表示，各縣市上週本土病例平均每日新增為：新北市(1,703例)，臺中市(1,072例)，高雄市(1,046例)，桃園市(953例)，臺北市(794例)，臺南市(749例)，彰化縣(359例)，新竹縣(266例)，屏東縣(241例)，苗栗縣(227例)，新竹市(227例)，宜蘭縣(194例)，雲林縣(181例)，基隆市(164例)，南投縣(148例)，嘉義縣(140例)，花蓮縣(123例)，嘉義市(98例)，臺東縣(63例)，金門縣(35例)，澎湖縣(20例)，連江縣(1例)。另上週死亡個案中，95%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。自2020年起國內COVID-19累計10,206,482例確診、18,656例死亡。

指揮中心指出，上週檢出之Omicron亞型變異株中，39例本土個案為30例BA.2.75、4例BQ.1、3例XBB(含2例XBB.1.5)、2例BA.5；26例境外移入為13例XBB(含7例XBB.1.5)、8例BA.2.75、3例BA.5、1例BQ.1、1例BA.2。目前本土主流病毒株仍為BA.2.75，其餘為BQ.1、XBB及BA.5。WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，須持續密切關注，現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

▲指揮中心指出，上週檢出之Omicron亞型變異株中，含2例XBB.1.5。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指出，上週檢出之Omicron亞型變異株中，含2例XBB.1.5。（圖／指揮中心）
指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數緩降，呼籲長者等重症高風險族群接種次世代疫苗和完成基礎劑與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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