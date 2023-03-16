【失能照護】植物人長期臥床最怕「壓瘡」　護理師教你翻身、擺位正確步驟！

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此外，正確的翻身、擺位也能防止關節、肌肉萎縮變形，還能避免周邊神經受到壓迫，也有利於排除痰液與口腔分泌物。許心怡、謝穎菲護理師整理出執行重點，教導民眾如何正確的為植物人翻身、擺位。
正確翻身、擺位好處多 須注意7大重點「翻身」可幫助植物人改變姿勢，減少局部皮膚、骨突處受壓，預防植物人因長期臥床產生壓傷，而正確「擺位」能使臥床者感到舒適，維持肢體於功能位置，預防關節變形。
不過，在翻身時要注意以下7大重點，避免翻身對個案造成傷害。
- 餵食後一個小時內勿翻身，預防嘔吐。
- 翻身擺位過程避免牽扯或壓迫臥床者身體下方管路或尿袋，以防鬆脫尿液逆流或溢出而發生危險。
- 檢查紙褲鬆緊度及傷口敷料是否鬆脫。
- 至少每2小時翻身調整臥床者位置，檢查皮膚是否有發紅或破皮，保持皮膚完整性。
- 保持床單平整、清潔。
- 易壓迫之骨突處予以柔軟物保護支托，以防壓力性損傷。
「正躺擺位」怎麼做？ 5個正確步驟學起來「正躺擺位」，第一步，個案採平躺的姿勢，操作者用枕頭墊高個案的頭、頸、肩。許心怡、謝穎菲護理師表示，這樣可以有效預防肩膀內縮，並提供肩、頸的支撐力。
第二步，上肢、手腕自然伸直至兩旁，並用指頭墊高整個上肢，許心怡、謝穎菲護理師指出，用枕頭墊高上肢可以預防水腫。
第三步，置小毛巾於個案雙手掌內抓握使用。第四步，雙膝蓋下及小腿下方，放置枕頭墊高，許心怡、謝穎菲護理師表示，這可減輕下肢壓力及水腫，並預防足跟壓傷。
第五步，將床欄拉起，預防個案跌落。以上5步驟就可正確完成正躺擺位。
「右側臥擺位」 10步驟正確翻身、擺位「右側臥擺位」，第一步，先將個案移至床邊，如：翻向右側，則先將個案移至左側床邊。第二步，將枕頭向右側拉約三分之二。第三步，將個案的左腳彎曲跨在右腳上。
第四步，將個案雙手交握於胸前，操作者將雙手分別放置於個案的肩膀、髖部，輕輕將個案平直側翻面對操作者。
第五步，將枕頭放置於個案頸部、背部至臀部。第六步，將個案下方肩膀稍微往外移，避免下方肩膀受壓。
第七步，使個案下方的手自然伸直，並給予枕頭讓個案雙手可環抱於胸前。
第八步，將枕頭放置於個案雙膝下方，再於兩膝中間擺放一顆枕頭，許心怡、謝穎菲護理師表示，這樣可以避免雙膝壓迫、造成壓傷。
第九步，再於個案足踝處加置一顆枕頭，減少足跟與床面的接觸。最後，將床欄拉起，預防個案跌落。以上10步驟就可正確完成右側臥擺位。
資料來源：財團法人創世社會福利基金會－照護e點靈_照顧大補帖《翻身擺位要定時》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57077
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