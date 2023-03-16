琳賽蘿涵被34億副總裁收服　遠嫁杜拜成世界最幸福女人

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2021年11月11日，琳賽蘿涵在Instagram 宣佈訂婚消息：「我的愛人、我的人生、我的家人、我的未來。」她曬出與巴德沙馬斯的親密合照，還有「鑽石之王」海瑞溫斯頓戒指。2022年7月，琳賽蘿涵同樣在Instagram 宣佈，兩人已經低調完婚：「我是全世界最幸福的女人，你找到了我，同時也知道我想要找到快樂與恩典。我對你成為我的丈夫、我的生命和我的一切，感到好震撼。每個女人應該每天都要有這種感覺。」婚後兩人定居在杜拜。
童星出身的琳賽蘿涵因演出電影《天生一對》、《辣媽辣妹》、《辣妹過招》而走紅，但在歷經吸毒、酒駕、偷竊、打人等脫序事件後，演藝事業一落千丈，淡出幕前許多年；近年，她以Netflix 浪漫喜劇《聖誕傾情》（Falling for Christmas）重磅回歸，令外界看見36歲的琳賽蘿涵，受到愛情影響洗心革面，也即將成為偉大的母親。
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