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琳賽蘿涵被34億副總裁收服　遠嫁杜拜成世界最幸福女人

▲琳賽蘿涵（左圖左）與巴德沙馬斯（左圖右）結婚後，愛情、事業兩得意。（圖／翻攝自琳賽蘿涵Instagram）
▲琳賽蘿涵（左圖左）與巴德沙馬斯（左圖右）結婚後，愛情、事業兩得意。（圖／翻攝自琳賽蘿涵Instagram）

記者黃雅琪/綜合報導

好萊塢女星琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）與圈外人巴德沙馬斯（Barder Shammas）結婚後，昨（15）日宣佈升格當媽媽的喜訊，獲得眾人祝福。然而，大家也相當好奇她與老公的戀愛史，到底是如何發展的？以及這名低調的圈外人，來歷究竟是什麼？居然能收服被稱為「麻煩女星」的琳賽蘿涵。

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▲琳賽蘿涵曬出嬰兒衣服宣佈懷孕。（圖／翻攝自琳賽蘿涵Instagram）
▲琳賽蘿涵曬出嬰兒衣服宣佈懷孕。（圖／翻攝自琳賽蘿涵Instagram）
琳賽蘿涵的老公巴德沙馬斯來歷不簡單，他曾在南佛羅里達大學攻讀機械工程學位、坦帕大學獲得金融學位。現為瑞士信貸集團位於杜拜公司的助理副總裁，據外媒報導，巴德沙馬斯身價高達1.1億美元（約新台幣34億元）。2020年，琳賽蘿涵與巴德沙馬斯開始交往，琳賽蘿涵為了與他增加獨處時光，還經常飛奔杜拜。

▲琳賽蘿涵和男友bader shammas看起來相當開心。（圖／翻攝琳賽蘿涵IG）
▲琳賽蘿涵（右）與巴德沙馬斯宣佈訂婚。（圖／翻攝琳賽蘿涵Instagram）
2021年11月11日，琳賽蘿涵在Instagram 宣佈訂婚消息：「我的愛人、我的人生、我的家人、我的未來。」她曬出與巴德沙馬斯的親密合照，還有「鑽石之王」海瑞溫斯頓戒指。2022年7月，琳賽蘿涵同樣在Instagram 宣佈，兩人已經低調完婚：「我是全世界最幸福的女人，你找到了我，同時也知道我想要找到快樂與恩典。我對你成為我的丈夫、我的生命和我的一切，感到好震撼。每個女人應該每天都要有這種感覺。」婚後兩人定居在杜拜。

▲琳賽蘿涵與男友修成正果。（圖／lindsaylohan IG）
▲琳賽蘿涵（左）與巴德沙馬斯婚後住在杜拜。（圖／翻攝琳賽蘿涵Instagram）
童星出身的琳賽蘿涵因演出電影《天生一對》、《辣媽辣妹》、《辣妹過招》而走紅，但在歷經吸毒、酒駕、偷竊、打人等脫序事件後，演藝事業一落千丈，淡出幕前許多年；近年，她以Netflix 浪漫喜劇《聖誕傾情》（Falling for Christmas）重磅回歸，令外界看見36歲的琳賽蘿涵，受到愛情影響洗心革面，也即將成為偉大的母親。

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