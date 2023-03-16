接見美國跨黨派眾議員 蔡英文：台灣人有捍衛主權的決心
總統蔡英文今（16）日上午接見「美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）訪問團」，她致詞時重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力；她並期待台美關係更緊密，雙方在各領域合作大步向前邁進。
記者黃宣尹／台北報導
蔡英文致詞時表示，這次是克維特繼1995年訪台後，率領跨黨派議員再次來訪；議員凱斯（Ed Case）及柯爾（Tom Cole）也曾來過台灣；其他議員都是第一次訪台。她要代表台灣人民歡迎老朋友和新朋友來訪。
蔡英文指出，眾議院撥款委員會掌管美國政府的經費運用，今天來訪的議員對美國國防政策及資源配置都具有關鍵影響力。在美國國會即將啟動下一年度預算工作之際，議員們的來訪，充分展現出對台灣安全及台美關係的重視。
蔡英文提到，近年國際情勢出現許多變化，台灣也面臨威權主義持續擴張威脅，台灣位處在民主防線最前緣，不斷提升自我防衛能力，確保國家安全以及維持區域和平穩定。
她重申，台灣人民有捍衛主權、自我防衛的決心，有能力也願意與美國及理念相近夥伴加強合作，一起為區域和平穩定、全球民主韌性，貢獻更多心力。
隨後，克維特致詞時表示，訪團期待就區域安全、貿易、投資及其他雙方共同關注的領域進行討論。這次來訪是為了促進此區域和平與繁榮，並進一步加強台美關係，很高興來到台灣，並再次感謝蔡英文的歡迎。
訪團一行由AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）陪同，前來總統府與蔡英文會面，國安會秘書長顧立雄也在座。