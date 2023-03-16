輕症將免隔離！社交距離APP改版 增不實疫情訊息澄清
中央流行疫情指揮中心今(16)日表示，為配合3月20日起，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為「0+n自主健康管理」，臺灣社交距離APP同步進行轉型改版，該APP將於3月27日起停止「每日接觸狀況」及「確診者上傳隨機ID」功能，並新增「防疫資訊及不實疫情消息澄清」訊息推播功能。
記者孫唯容／綜合報導
指揮中心指出，臺灣社交距離APP改版後，可透過平台即時推播防疫相關訊息，強化防疫政策之有效性，另各社群媒體流傳不實疫情消息時，一經政府機關查證，亦可透過推播澄清資訊直達使用者，增強防疫韌性。目前「臺灣社交距離APP」在Google Play平台，已於今(2023)年3月6日改版上架，版本號為3.0.1；App Store平台於今年2月28日改版上架，版本號為3.0.0，歡迎民眾踴躍下載使用。
指揮中心呼籲，請民眾維持個人衛生好習慣，勤洗手、保持社交距離，下載並使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全，並籲全民踴躍接種COVID-19疫苗，提升自身群體免疫保護力，共同邁向疫後新生活。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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